Μπαράκ Ομπάμα: Γιατί συγκινήθηκε με τη φούστα της συζύγου του, Μισέλ;

Η Μισέλ Ομπάμα χρησιμοποιεί τη μόδα όχι μόνο ως μέσο έκφρασης, αλλά και ως τρόπο να περνά προσωπικά και συμβολικά μηνύματα και στην πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, συγκίνησε μεταξύ άλλων, τον Μπαράκ Ομπάμα.

Η εμφάνισή της αυτή την εβδομάδα στο νέο Obama Presidential Center στο Σικάγο ήταν ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, με το βλέμμα των φωτογράφων να εστιάζει στη μακριά και ιδιαίτερη φούστα της.

Για την εμφάνισή της στη σκηνή του νέου Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας μια ιδιαίτερη pencil φούστα, πάνω στην οποία απεικονιζόταν ένα μεγάλο πορτρέτο της μητέρας της, Μάριαν Ρόμπινσον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024 σε ηλικία 86 ετών.

Η φούστα δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση από τον οίκο Acne Studios, σε συνεργασία με τη επί χρόνια στιλίστριά της, Μέρεντιθ Κουπ. Το σχέδιο βασίστηκε σε μία από τις αγαπημένες φωτογραφίες που είχε η Μισέλ Ομπάμα με τη μητέρα της και ήταν εμπνευσμένο από δημιουργία της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 του οίκου.

Μισέλ Ομπάμα: Η αντίδραση του συζύγου της Μπαράκ όταν είδε τη φούστα της

Ο Μπαράκ Ομπάμα φάνηκε ότι δεν γνώριζε για τη στιλιστική επιλογή της συζύγου του.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στη σκηνή, με την Μισέλ Ομπάμα να εξηγεί για την αντίδραση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ: «Είναι πραγματικά χαμένος. Του δίνω λίγο χρόνο, γιατί αυτή η όμορφη φούστα που διάλεξε η στιλίστριά μου, η Μέρεντιθ Κουπ, και που απεικονίζει την αγαπημένη μου φωτογραφία της μαμάς μου, δεν ήξερε ότι υπήρχε μέχρι πριν από λίγα λεπτά».

«Είμαι λίγο συγκινημένος από αυτό, γιατί αγαπούσα πολύ τη πεθερά μου», δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στο Instagram: «Έτρεξαν λίγα δάκρυα απόψε καθώς σκεφτόμουν τη πεθερά μου, τη Μαριάν Ρόμπινσον. Έφτιαξε ένα σπίτι για τη Μισέλ και τον Κρεγκ εδώ, στη Νότια Πλευρά του Σικάγου, όχι με πολλά υλικά αγαθά, αλλά με πολλή αγάπη, ελπίδα και σοφία, μαζί με τον σύζυγό της, τον Φρέιζερ Ρόμπινσον, ο οποίος ξυπνούσε κάθε μέρα και πήγαινε ακριβώς δίπλα στο Navy Pier, όπου εργαζόταν στην υπηρεσία αποχέτευσης. Έδειξε τι σημαίνει να εργάζεσαι σκληρά και να βάζεις την οικογένεια πάνω απ’ όλα.

Για μένα, αυτοί οι δύο αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο έχει αυτή η χώρα και ό,τι καλύτερο έχουν οι αξίες μας και οι άνθρωποι που δεν προσπαθούν να αρπάξουν μέχρι και το τελευταίο σεντ, που δεν κάνουν εκπτώσεις στις αξίες τους, που αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, με σεβασμό και ευγένεια – απλοί, γνήσιοι άνθρωποι, ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτούς σε όλη τη Νότια Πλευρά του Σικάγου, και υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτούς σε όλη αυτή τη μεγάλη χώρα μας».

Με πληροφορίες από CNN

