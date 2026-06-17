ΔΙΕΘΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διεθνή

Μπαράκ Ομπάμα: Γιατί συγκινήθηκε με τη φούστα της συζύγου του, Μισέλ;

Η πρόσφατη κοινή εμφάνιση του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα τράβηξε τα βλέμματα, με την ιδιαίτερη φούστα της πρώην Πρώτης Κυρίας να μονοπωλεί το ενδιαφέρον

The LiFO team
The LiFO team
ΜΙΣΕΛ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ ΦΟΥΣΤΑ Facebook Twitter
Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα / Φωτογραφία: Pablo Martinez Monsivais-Pool/Getty Images
0

Η Μισέλ Ομπάμα χρησιμοποιεί τη μόδα όχι μόνο ως μέσο έκφρασης, αλλά και ως τρόπο να περνά προσωπικά και συμβολικά μηνύματα και στην πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, συγκίνησε μεταξύ άλλων, τον Μπαράκ Ομπάμα.

Η εμφάνισή της αυτή την εβδομάδα στο νέο Obama Presidential Center στο Σικάγο ήταν ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, με το βλέμμα των φωτογράφων να εστιάζει στη μακριά και ιδιαίτερη φούστα της.

Για την εμφάνισή της στη σκηνή του νέου Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας μια ιδιαίτερη pencil φούστα, πάνω στην οποία απεικονιζόταν ένα μεγάλο πορτρέτο της μητέρας της, Μάριαν Ρόμπινσον, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024 σε ηλικία 86 ετών.

Η φούστα δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση από τον οίκο Acne Studios, σε συνεργασία με τη επί χρόνια στιλίστριά της, Μέρεντιθ Κουπ. Το σχέδιο βασίστηκε σε μία από τις αγαπημένες φωτογραφίες που είχε η Μισέλ Ομπάμα με τη μητέρα της και ήταν εμπνευσμένο από δημιουργία της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2026 του οίκου.

Μισέλ Ομπάμα: Η αντίδραση του συζύγου της Μπαράκ όταν είδε τη φούστα της 

Ο Μπαράκ Ομπάμα φάνηκε ότι δεν γνώριζε για τη στιλιστική επιλογή της συζύγου του.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στη σκηνή, με την Μισέλ Ομπάμα να εξηγεί για την αντίδραση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ: «Είναι πραγματικά χαμένος. Του δίνω λίγο χρόνο, γιατί αυτή η όμορφη φούστα που διάλεξε η στιλίστριά μου, η Μέρεντιθ Κουπ, και που απεικονίζει την αγαπημένη μου φωτογραφία της μαμάς μου, δεν ήξερε ότι υπήρχε μέχρι πριν από λίγα λεπτά».

«Είμαι λίγο συγκινημένος από αυτό, γιατί αγαπούσα πολύ τη πεθερά μου», δήλωσε ο Μπαράκ Ομπάμα. 

Σε σχετική ανάρτησή του, ο Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στο Instagram: «Έτρεξαν λίγα δάκρυα απόψε καθώς σκεφτόμουν τη πεθερά μου, τη Μαριάν Ρόμπινσον. Έφτιαξε ένα σπίτι για τη Μισέλ και τον Κρεγκ εδώ, στη Νότια Πλευρά του Σικάγου, όχι με πολλά υλικά αγαθά, αλλά με πολλή αγάπη, ελπίδα και σοφία, μαζί με τον σύζυγό της, τον Φρέιζερ Ρόμπινσον, ο οποίος ξυπνούσε κάθε μέρα και πήγαινε ακριβώς δίπλα στο Navy Pier, όπου εργαζόταν στην υπηρεσία αποχέτευσης. Έδειξε τι σημαίνει να εργάζεσαι σκληρά και να βάζεις την οικογένεια πάνω απ’ όλα.

Για μένα, αυτοί οι δύο αντιπροσωπεύουν ό,τι καλύτερο έχει αυτή η χώρα και ό,τι καλύτερο έχουν οι αξίες μας και οι άνθρωποι που δεν προσπαθούν να αρπάξουν μέχρι και το τελευταίο σεντ, που δεν κάνουν εκπτώσεις στις αξίες τους, που αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, με σεβασμό και ευγένεια – απλοί, γνήσιοι άνθρωποι, ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας. Υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτούς σε όλη τη Νότια Πλευρά του Σικάγου, και υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτούς σε όλη αυτή τη μεγάλη χώρα μας». 

Με πληροφορίες από CNN
 

Διεθνή

Tags

0

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπαράκ Ομπάμα: «Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ντροπή» - Η απάντηση για το ρατσιστικό βίντεο του Τραμπ

Διεθνή / Μπαράκ Ομπάμα: «Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ντροπή» - Η απάντηση για το ρατσιστικό βίντεο του Τραμπ

«Υπάρχει ένα είδος φθηνού θεάματος που εκτυλίσσεται στα social media και στην τηλεόραση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια podcast
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δάσκαλος έκανε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι gay και τι απλώς ενοχλεί τους ομοφοβικούς

Διεθνή / Δάσκαλος έκανε μάθημα στα παιδιά για το τι είναι gay και τι απλώς ενοχλεί τους ομοφοβικούς

Ο Κρίστιαν Σίρχοντ, δάσκαλος μαθηματικών στις ΗΠΑ, έκανε ένα απλό και αστείο μάθημα αποδοχής στους μαθητές του, ξεχωρίζοντας το τι σημαίνει πραγματικά η λέξη «gay» από τα στερεότυπα που συχνά τη μετατρέπουν σε προσβολή.
THE LIFO TEAM
 
 