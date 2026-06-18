Μπαράκ Ομπάμα: Εγκαίνια για το Προεδρικό Κέντρο στο Σικάγο - Παρόντες πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ

Ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια σχεδιασμού, δικαστικές διαμάχες και καθυστερήσεις στις εργασίες κατασκευής, το Προεδρικό Κέντρο «Μπαράκ Ομπάμα» άνοιξε τελικά τις πύλες του την Πέμπτη στη νότια πλευρά του Σικάγο.

Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» πολιτικοί, καλλιτέχνες και χιλιάδες επισκέπτες. Μάλιστα, στη σκηνή βρέθηκαν μαζί τέσσερις εν ζωή πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μπιλ Κλίντον, ο Τζορτζ Ου. Μπους και ο Τζο Μπάιντεν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προσκλήθηκε στην εκδήλωση, καθώς είχε επικρίνει -πρόσφατα- το σχετικό έργο.

Το μουσικό πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις των The Roots, της Κριστίνα Αγκιλέρα, που ερμήνευσε το «What a Wonderful World», και του Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος τραγούδησε το «Land of Hope and Dreams». Παρόντες ήταν επίσης ο Μπόνο, η Τζένιφερ Χάντσον και δεκάδες ακόμη προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και του πολιτισμού.

Το Προεδρικό Κέντρο του Μπαράκ Ομπάμα / Φωτ.: EPA

Οι, συγκινημένες, κόρες του Μπαράκ Ομπάμα, σε μία σπάνια εμφάνιση / Φωτ.: EPA

Η Μισέλ Ομπάμα τοποθετείται στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα/ Φωτ.: EPA

Η Κάμαλα Χάρις μεταξύ των καλεσμένων που έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα / Φωτ.: EPA

Μπαράκ Ομπάμα: Τι είπε στην ομιλία του για το Προεδρικό Κέντρο

Στην ομιλία του, ο Μπαράκ Ομπάμα θυμήθηκε την άφιξή του στο Σικάγο πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, όταν μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη οδηγώντας ένα παλιό αυτοκίνητο γεμάτο προσωπικά αντικείμενα.

«Ήταν εδώ, σε αυτή την πόλη, που βρήκα αυτό που αναζητούσα», είπε. Ο πρώην πρόεδρος τόνισε ότι το νέο κέντρο δεν επικεντρώνεται μόνο στις πολιτικές της διακυβέρνησής του, αλλά και στις αξίες της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών.

«Ελπίζω αυτό το κέντρο να αποτελέσει μια επιβεβαίωση του πόσο ξεχωριστή και πολύτιμη είναι πραγματικά η δημοκρατία μας», ανέφερε.

Η Μισέλ Ομπάμα, από την πλευρά της, συνέκρινε έμμεσα την περίοδο της προεδρίας του συζύγου της με το σημερινό πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απευθυνόμενη στον Μπαράκ Ομπάμα, είπε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του βοήθησε τη χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση, διεύρυνε την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στήριξε τους Αμερικανούς σε δύσκολες στιγμές, ενώ ταυτόχρονα βρέθηκε αντιμέτωπος με επιθέσεις για την καταγωγή και τον πατριωτισμό του.

«Τα έκανες όλα με τόση αξιοπρέπεια, κλάση και ψυχραιμία που έκανες την πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο να μοιάζει με έναν περίπατο σε αυτό το όμορφο πάρκο», είπε, με τον πρώην πρόεδρο να συγκινείται εμφανώς.

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα, σ' ένα σαφές μήνυμα κατά του Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ.: EPA

Ο Μπόνο των U2 στη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε κατά τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα / Φωτ.: EPA

Η Κριστίνα Αγκιλέρα ερμηνεύει στα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα / Φωτ.: EPA

Τι περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Κέντρο «Ομπάμα»

Το συγκρότημα των 19 στρεμμάτων, που κόστισε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται στο Τζάκσον Παρκ, κοντά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές μέσω του Ιδρύματος Ομπάμα.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, περίπου 250 άνθρωποι θα εργάζονται στο κέντρο, ενώ αναμένεται να προσελκύει έως και ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο. Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 δολάρια για το κοινό και 26 δολάρια για τους κατοίκους του Ιλινόι.

Το κεντρικό κτίριο είναι ένας πύργος ύψους περίπου 69 μέτρων, επενδεδυμένος με γρανίτη, που έχει ήδη αποκτήσει το παρατσούκλι «Ομπαμαλίσκος». Στον χώρο περιλαμβάνονται επίσης κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι εκδηλώσεων, παιδική χαρά, βιβλιοθήκη και δημόσιοι χώροι συνάντησης.

Παρά τη γιορτινή ατμόσφαιρα, το έργο είχε μπει στο επίκεντρο αντιπαράθεσης κατά τα προηγούμενα χρόνια. Κάτοικοι των γύρω περιοχών έχουν εκφράσει φόβους ότι η ανάπτυξη που θα φέρει το κέντρο, θα οδηγήσει σε αύξηση των ενοικίων και σε εκτοπισμό κατοίκων από τις γειτονιές Γούντλοουν και Σάουθ Σορ.

Οι Ομπάμα έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το κέντρο δεν σχεδιάστηκε ως μια παραδοσιακή προεδρική βιβλιοθήκη, αλλά ως ένας χώρος ανοιχτός στην κοινότητα, αφιερωμένος στη συμμετοχή των πολιτών και στις δημοκρατικές αξίες.

Τα προεδρικά αρχεία του Μπαράκ Ομπάμα θα φυλάσσονται ξεχωριστά από τα Εθνικά Αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από New York Times