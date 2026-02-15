Μπαράκ Ομπάμα: «Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ντροπή» - Η απάντηση για το ρατσιστικό βίντεο του Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, αναφέρθηκε έμμεσα στο ρατσιστικό βίντεο που αναρτήθηκε στα social media του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Το προσβλητικό βίντεο, που πλέον έχει αφαιρεθεί από τα social media του Αμερικανού προέδρου, περιλάμβανε απόσπασμα που απεικόνιζε τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα ως πιθήκους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς.

Ο Λευκός Οίκος αρχικά υπερασπίστηκε την ανάρτηση, κάνοντας λόγο για «ψευδή αγανάκτηση», όμως αργότερα αποδόθηκε σε συνεργάτη και διαγράφηκε.

Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε πρόσφατα στον φιλελεύθερο podcaster Brian Tyler Cohen, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η «ντροπή» και η «ευπρέπεια» που κάποτε χαρακτήριζαν τους δημόσιους αξιωματούχους έχουν πλέον χαθεί.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής του ζήτησε αρχικά να σχολιάσει το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου στις ΗΠΑ, με τον Μπαράκ Ομπάμα να απαντά ότι «έχει διολισθήσει σε επίπεδο σκληρότητας που δεν έχουμε ξαναδεί». Στη συνέχεια ο παρουσιαστής, ανέφερε επίσης δηλώσεις του Λευκού Οίκου που χαρακτήριζαν «εγχώριους τρομοκράτες» άτομα στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), προσθέτοντας: «Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα με το πρόσωπό σας σε σώμα πιθήκου».

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η πλειονότητα των Αμερικανών βρίσκει αυτή τη συμπεριφορά βαθιά ανησυχητική. Είναι αλήθεια ότι τραβά την προσοχή. Είναι αλήθεια ότι λειτουργεί ως αντιπερισπασμός» απάντησε ο Μπαράκ Ομπάμα αρχικά, προσθέτοντας όμως ότι ταξιδεύοντας στις ΗΠΑ, συναντά ανθρώπους που «εξακολουθούν να πιστεύουν στην ευπρέπεια, την ευγένεια και την καλοσύνη».

«Υπάρχει ένα είδος φθηνού θεάματος που εκτυλίσσεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην τηλεόραση. Και αυτό που ισχύει είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχει καμία ντροπή γι’ αυτό, από ανθρώπους που κάποτε θεωρούσαν πως όφειλαν να δείχνουν ευπρέπεια και σεβασμό προς το αξίωμα. Αυτό έχει χαθεί» συνέχισε, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Με πληροφορίες από BBC