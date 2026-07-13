Μπανγκλαντές: Τουλάχιστον 51 νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο έχουν πληγεί από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που πλήττουν το Μπανγκλαντές τις τελευταίες ημέρες.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, καθώς ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν εκτεταμένες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ντάκα.

Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σημειώθηκαν στην περιοχή Κοξ Μπαζάρ, όπου φιλοξενείται μεγάλος πληθυσμός προσφύγων Ροχίνγκια. Την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους στην ίδια περιοχή, όταν τα ορμητικά νερά των πλημμυρών παρέσυραν το σχολείο τους.

At least 51 people died in Bangladesh after days of torrential monsoon rain, intensified by a depression in the Bay of Bengal, worsening flooding across the region https://t.co/wUJQYXWaQh pic.twitter.com/HgWumO6m9a — Reuters (@Reuters) July 12, 2026

Μπανγκλαντές: Aπομακρύνθηκαν οικογένειες και αναβλήθηκαν εξετάσεις μαθητών

Το Μπανγκλαντές είναι μία χαμηλού υψομέτρου χώρα με πολυάριθμους ποταμούς και κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, πλήττεται συχνά από έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή έχει καταστήσει τις βροχοπτώσεις εντονότερες και συχνότερες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις ξεκίνησαν πριν από μία εβδομάδα και, καθώς εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις, απομάκρυναν οικογένειες από περιοχές υψηλού κινδύνου και ανέβαλαν τις εξετάσεις των μαθητών. Χιλιάδες άνθρωποι διαμένουν πλέον σε κρατικά καταφύγια.

Σύμφωνα με τις αρχές, έως και την Κυριακή περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν επηρεαστεί από τις βροχοπτώσεις.

Από τους 51 θανάτους που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, οι 28 καταγράφηκαν στην περιοχή Κοξ Μπαζάρ. Η περιοχή φιλοξενεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια, οι οποίοι αποτελούν τον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό στον κόσμο.

Μπανγκλαντές: Η στάθμη του νερού έφτασε στο ύψος του γονάτου

Στη Ντάκα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει επιβραδυνθεί, καθώς οι κάτοικοι αναφέρουν εκτεταμένες πλημμύρες στους δρόμους, με τη στάθμη του νερού να φτάνει έως και το ύψος του γονάτου σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με το BBC Bangla.

Ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν τη Δευτέρα τις προηγούμενες προσπάθειες της κυβέρνησης για τη βελτίωση των συστημάτων αποχέτευσης της Ντάκα.

Ο Σάρντερ Ουντόι Ραϊχάν, στέλεχος του Κέντρου Πρόγνωσης και Προειδοποίησης Πλημμυρών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η κατάσταση στα νοτιοανατολικά της χώρας αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι, καθώς οι μουσώνες συνεχίζουν να επηρεάζουν τις βορειοανατολικές και βόρειες περιοχές του Μπανγκλαντές, «υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα».

At least 51 people have died in southeastern Bangladesh after days of torrential monsoon rain, intensified by a depression in the Bay of Bengal, worsening flooding across the region. pic.twitter.com/TubJRafiAJ — NTD News (@NTDNews) July 12, 2026

Με πληροφορίες από BBC