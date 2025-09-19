Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Η Ινδονησία θα απαγορεύσει την κατασκευή νέων ξενοδοχείων και εστιατορίων σε εκτάσεις που έχουν καταστραφεί και γεωργική γη, στο δημοφιλές νησί-θέρετρο Μπαλί, μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους.

Το Μπαλί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 10 Σεπτεμβρίου, αφού το νησί βίωσε τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δέκα ετών. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, δημόσιες εγκαταστάσεις και υποδομές, επηρεάζοντας χιλιάδες ανθρώπους στην Ντενπασάρ και στις γύρω περιοχές.

Περιβαλλοντικοί ακτιβιστές εδώ και καιρό, προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στο νησί, τονίζοντας ότι αυστηρότεροι έλεγχοι στον χειρισμό των εκτάσεων θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο πλημμυρών και άλλων φυσικών καταστροφών.

Μετά τις πλημμύρες, ο κυβερνήτης του Μπαλί, Γουαγιάν Κόστερ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχουν εκδοθεί νέοι κανόνες.

«Από φέτος, ναι, υπάρχει ήδη οδηγία προς όλους τους επικεφαλής των επαρχιών και δημάρχους στο Μπαλί. Αφού αντιμετωπίσουμε τις πλημμύρες, θα ξανασυναντηθούμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δοθούν άλλες άδειες για ξενοδοχεία, εστιατόρια ή άλλες εγκαταστάσεις σε παραγωγική γη, ιδιαίτερα σε ορυζώνες», είπε, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ινδονησίας Antara.

«Από φέτος, η απαγόρευση μετατροπής γης θα εναρμονιστεί με το 100ετές σχέδιο του Μπαλί. Από το 2025 και μετά, καμία παραγωγική γη δεν θα μπορεί να μετατραπεί σε εμπορική εγκατάσταση», συνέχισε. Το αποκαλούμενο «νησί των θεών» έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, με ντόπιους και τουρίστες να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τη συμπεριφορά των ξένων που συνοδεύουν τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πλέον κατακλύζουν το νησί. Η Ινδονησία είχε ανακοινώσει πέρυσι την πρόθεσή της να επιβάλει μορατόριουμ (πάγωμα) στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων λόγω ανησυχιών για υπερανάπτυξη, αλλά το σχέδιο δεν προχώρησε. Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ έως τα τέλη του 2025.

Η απόφαση έρχεται μετά από προειδοποίηση της ινδονησιακής μετεωρολογικής και κλιματικής υπηρεσίας για πιθανή εμφάνιση ακραίας περιόδου βροχοπτώσεων φέτος, καθώς και εντεινόμενη κρίση απορριμμάτων που έχει επιδεινώσει τις πλημμύρες σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Μπαλί.

Οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδονησία κατά την περίοδο των βροχών, η οποία συνήθως διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο. Ωστόσο, οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική κρίση εντείνει την περίοδο των βροχών, με αποτέλεσμα ισχυρότερες βροχοπτώσεις και πιο συχνές αιφνίδιες πλημμύρες. Η υπερανάπτυξη και η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών θεωρούνται ότι επιδεινώνουν τον αντίκτυπο των πλημμυρών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ινδονησίας, Χάνιφ Φαϊσάλ Νουρόφιτκ, δήλωσε μετά τις πλημμύρες ότι οι νέοι κανονισμοί είναι σημαντικό βήμα για το νησί. «Αυτό είναι επίσης κρίσιμο για τον τουρισμό του Μπαλί, καθώς οι πρόσφατες πλημμύρες έχουν τραβήξει την προσοχή», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian