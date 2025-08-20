Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Μία 42χρονη γυναίκα από το Περού συνελήφθη στο Μπαλί με την κατηγορία ότι προσπάθησε να εισαγάγει κοκαΐνη στην Ινδονησία, χρησιμοποιώντας sex toy και κρύβοντας ναρκωτικά στα εσώρουχά της, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα μόνο με τα αρχικά Ν.Σ., έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί από το Κατάρ στις 12 Αυγούστου, όταν οι αρχές θεώρησαν ύποπτη τη συμπεριφορά της.

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι υποψιάστηκαν τη συμπεριφορά της και, σε συνεννόηση με την αστυνομία, προχώρησαν σε περαιτέρω έλεγχο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής της μονάδας ναρκωτικών της αστυνομίας του Μπαλί, Ράντιαντ.

Σύμφωνα με τις αρχές, στους ελέγχους εντοπίστηκαν 1,4 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα μέσα σε sex toy που είχε τοποθετηθεί στα γεννητικά της όργανα και στα εσώρουχα, ενώ οι αστυνομικοί κατηγόρησαν τη γυναίκα και για απόπειρα εισαγωγής δεκάδων χαπιών έκστασης.

Φωτογραφία: EPA

Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια.

Η γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει της αυστηρής νομοθεσίας περί ναρκωτικών της Ινδονησίας και, εάν κριθεί ένοχη, κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή.

Μόλις τον περασμένο μήνα, δικαστήριο στο Μπαλί καταδίκασε μία 46χρονη Αργεντινή σε επτά χρόνια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εισαγωγής 244 γραμμαρίων κοκαΐνης, τυλιγμένων σε προφυλακτικό, τα οποία είχε κρύψει στα γεννητικά της όργανα.

Η Ινδονησία διαθέτει από τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο για τα ναρκωτικά. Δεκάδες διακινητές βρίσκονται στη death row (λίστα εκτελέσεων), μεταξύ αυτών και μία 69χρονη Βρετανίδα που καταδικάστηκε για μεταφορά κοκαΐνης.

Η τελευταία φορά που η Ινδονησία προχώρησε σε εκτελέσεις ήταν το 2016, όταν εκτελέστηκαν με τυφεκισμό ένας Ινδονήσιος και τρεις Νιγηριανοί που είχαν καταδικαστεί για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από Guardian