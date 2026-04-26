Το Μπάκιγχαμ συζητά με τις ΗΠΑ την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου μετά την ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με τις αμερικανικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δείπνου στο οποίο παρευρέθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επηρεάσει τον προγραμματισμό της επίσημης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Ο Τραμπ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας το Σάββατο, μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε από έναν άνδρα εναντίον προσωπικού ασφαλείας που βρισκόταν κοντά, και οι αρχές πιστεύουν ότι ο πυροβολισμός πιθανότατα είχε ως στόχο τον ίδιο και αξιωματούχους της κυβέρνησής του, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς.

Ο Μπλανς πρόσθεσε πως είναι βέβαιος ότι ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα.

Ένας εκπρόσωπος του παλατιού δήλωσε ότι ο Κάρολος ενημερώνεται πλήρως για τις εξελίξεις και ότι ανακουφίστηκε που ο Τραμπ, η σύζυγός του και όλοι οι καλεσμένοι βγήκαν αλώβητοι.

Συζητήσεις για την επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

«Θα πραγματοποιηθούν αρκετές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας με τους Αμερικανούς συναδέλφους και τις αντίστοιχες ομάδες μας, προκειμένου να εξεταστεί σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου το βράδυ ενδέχεται να επηρεάσουν ή όχι τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, επικοινώνησαν επίσης ιδιωτικά με τον Τραμπ και τη σύζυγό του, την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, σύμφωνα με πηγή του παλατιού.

Το βασιλικό ζεύγος αναμένεται να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα για ένα τετραήμερο ταξίδι που περιλαμβάνει μια ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ και μια ομιλία στο Κογκρέσο, με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

Ο Βρετανός ανώτερος υπουργός Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε νωρίτερα την Κυριακή ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας εν όψει της επίσκεψης του Καρόλου και ότι οι εκτενείς συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

«Όσον αφορά την επίσκεψη της βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα... οι υπηρεσίες ασφαλείας μας, προφανώς, συνεχίζουν να συνεργάζονται στενά εν όψει αυτής», δήλωσε ο Τζόουνς στο Sky News.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ελπίζει ότι το ταξίδι του βασιλιά θα συμβάλει στην ενίσχυση της «ειδικής σχέσης» μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου μετά τις πρόσφατες διπλωματικές εντάσεις.

Με πληροφορίες από Reuters