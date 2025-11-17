Μπαγκλαντές: Η πρώην πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο - Πανηγύριζαν στο δικαστήριο

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, καταδικάστηκε σε θάνατο από ειδικό δικαστήριο στην Ντάκα για την περσινή καταστολή των μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σκοτώθηκαν έως και 1.400 άνθρωποι, κυρίως από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Μιλώντας από την εξορία στην Ινδία, η Σέιχ Χασίνα απέρριψε τη δικαστική απόφαση χαρακτηρίζοντάς την ως «πολιτικά υποκινούμενη». Η ενδιάμεση κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, αντίθετα, έκανε λόγο για «ιστορική ετυμηγορία» και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, ενώ η αστυνομία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στην Ντάκα όπου επικράτησε ένταση, και εκδηλώθηκαν επεισόδια καθώς δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση χημικών για τη «διάλυση» των διαδηλωτών.

Στο εδώλιο έπρεπε να «καθίσει» η Χασίνα, ο τότε υπουργός Εσωτερικών και ο αρχηγός της αστυνομίας. Παρών στην ανακοίνωση της απόφασης ήταν μόνο ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Αμπντουλά Αλ-Μαμούν, ενώ το ακροατήριο του δικαστηρίου ξέσπασε σε χειροκροτήματα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η θανατική καταδίκη της πρώην πρωθυπουργού.

Μπαγκλαντές: Πώς επηρεάζεται η Ινδία

Η ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σιρίν Χουκ δήλωσε ότι η «σκληρή τιμωρία» δεν πρόκειται να προσφέρει παρηγοριά στις οικογένειες των θυμάτων: «Δεν θα μπορέσουν ποτέ να τη συγχωρήσουν για όσα συνέβησαν».

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και διεθνή ανησυχία για την κατάσταση στο Μπαγκλαντές, καθώς η χώρα παραμένει σε καθεστώς αυξημένης έντασης.

Η ετυμηγορία ενοχής σε βάρος της πρώην πρωθυπουργού του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δημιουργεί πλέον ένα περίπλοκο δίλημμα για την Ινδία, όπου η ίδια ζει σε αυτοεξορία από τον Αύγουστο του 2024. Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαγκλαντές αναμένεται να υποβάλει νέο αίτημα έκδοσης, μετά την καταδίκη της σε θάνατο από ειδικό δικαστήριο. Ωστόσο, η Ινδία δεν έχει απαντήσει ούτε στα προηγούμενα αιτήματα της Ντάκα, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες έχουν συνυπογράψει συνθήκη έκδοσης.

Νομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ινδία μπορεί να απορρίψει το αίτημα, εάν κρίνει ότι οι κατηγορίες είναι πολιτικά υποκινούμενες. Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της, η Χασίνα είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με το Νέο Δελχί, ενώ στην Ινδία επικρατεί ευρεία πολιτική συναίνεση κατά της επιστροφής της στο Μπαγκλαντές.

Για το Νέο Δελχί, το Μπαγκλαντές δεν είναι απλώς ένας γειτονικός εταίρος, αλλά μια κομβική χώρα για την ασφάλεια των συνόρων, ιδιαίτερα στις βορειοανατολικές πολιτείες της Ινδίας.

Οποιαδήποτε άρνηση έκδοσης ενδέχεται να θεωρηθεί διπλωματική προσβολή από το Μπαγκλαντές, με τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης των διμερών σχέσεων — γεγονός που αφήνει την Ινδία να ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί.

Με πληροφορίες από BBC