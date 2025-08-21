Μωυσής: Βρέθηκε ή όχι η πρώτη αρχαιολογική απόδειξη της ύπαρξής του;

Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη σημασία του Μωυσή για τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό.

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ήταν αυτός που απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τη δουλεία στην Αίγυπτο, τους οδήγησε στην έρημο και παρέλαβε τις Δέκα Εντολές από τον Θεό. Για τους ιστορικούς, ωστόσο, η ύπαρξή του αποτελεί αντικείμενο έντονης διαμάχης, καθώς τα αρχαιολογικά στοιχεία είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Τώρα, μια νέα, αμφιλεγόμενη ερμηνεία σε επιγραφή ηλικίας 3.800 ετών υποστηρίζει ότι ίσως βρέθηκε για πρώτη φορά απόδειξη για την ιστορικότητα του Μωυσή.

Οι επιγραφές σε αιγυπτιακό ορυχείο και ο Μωυσής

Το επίμαχο εύρημα είναι δύο επιγραφές χαραγμένες στα βράχια του Σέραμπιτ ελ-Χαντίμ, σε ορυχείο τυρκουάζ στο Σινά. Οι επιγραφές ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα από τον διάσημο αρχαιολόγο Σερ Γουίλιαμ Φλίντερς Πέτρι και ανήκουν στο λεγόμενο πρωτο-Σιναϊτικό αλφάβητο, ένα από τα αρχαιότερα δείγματα αλφαβητικής γραφής.

Σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές, οι επιγραφές χρονολογούνται γύρω στο 1800 π.Χ., επί Φαραώ Αμενεμχάτ Γ΄. Κάποιες έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο, αναφέροντας τον «Ελ» της εβραϊκής Βίβλου ή τη θεότητα Βαάλat, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το όνομά της έχει σβηστεί, υποδηλώνοντας πιθανές συγκρούσεις πίστης μεταξύ των εργατών.

«Λόγος του Μωυσή»;

Ο Μάικλ Σ. Μπαρ-Ρον, συνταξιούχος ραβίνος και μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αριήλ, υποστηρίζει μέσω νέας ανάλυσης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατων σαρώσεων ότι δύο επιγραφές αναγράφουν τις φράσεις «αυτή [είναι] του Μωυσή» και «λόγος Μωυσή». Μάλιστα, προχωρά στο τολμηρό επιχείρημα ότι οι χαράξεις ίσως έγιναν από τον ίδιο τον Μωυσή.

Αν η ερμηνεία του επιβεβαιωνόταν, θα αποτελούσε την πρώτη ιστορική απόδειξη για την ύπαρξη του Μωυσή αλλά και το μοναδικό διασωθέν γραπτό ενός μείζονος βιβλικού προσώπου.

Οι ενστάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας για τον Μωυσή

Η θεωρία έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Αιγυπτιολόγοι και ιστορικοί τη χαρακτηρίζουν «εντελώς ατεκμηρίωτη και παραπλανητική», τονίζοντας ότι η ερμηνεία γραμμάτων τόσο παλαιών επιγραφών είναι εξαιρετικά δύσκολη και ότι αυθαίρετες ταυτοποιήσεις μπορεί να αλλοιώσουν την ιστορία.

Επιπλέον, ακόμα και αν η ανάγνωση είναι σωστή, δεν αποδεικνύει ότι αναφέρεται στον βιβλικό Μωυσή. Το όνομα Μωυσής (Μοσέ) ήταν πιθανόν συνηθισμένο στην Αίγυπτο, όπως δείχνουν νομικά έγγραφα και επιστολές της εποχής του Νέου Βασιλείου. Επομένως, δεν υπάρχει ασφαλής λόγος να πιστεύεται ότι οι επιγραφές σχετίζονται με τον βιβλικό νομοθέτη.

Με πληροφορίες από National Geographic