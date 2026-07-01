Μουντιάλ 2026: Τρεις νεκροί από ασφυξία σε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Μεξικού

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία κατά τη διάρκεια εορτασμών για το Μουντιάλ 2026 στην πόλη του Μεξικού την Τρίτη, μεταξύ των οποίων και μία 19χρονη κοπέλα.

Μία 48χρονη γυναίκα και ένας 44χρονος άνδρας κατέληξαν επίσης, μετά τη συγκέντρωση μεγάλων πληθών στην πρωτεύουσα, έπειτα από τη νίκη της χώρας με 2-0 επί του Ισημερινού, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της πρωτεύουσας την Τετάρτη.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους, κυρίως γύρω από το μνημείο «Άγγελος της Ανεξαρτησίας» στο κέντρο της πόλης, για να γιορτάσουν την πρώτη πρόκριση του Μεξικού σε νοκ-άουτ φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1986, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή.

Η δήμαρχος της πόλης, Κλάρα Μπρουγάδα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της προς τις οικογένειες των θυμάτων και δεσμεύτηκε για υποστήριξη τις επόμενες ημέρες.

That’s incredible. It looks like AI, it’s on such a massive scale. Mexico’s football culture is class. pic.twitter.com/e2HD4yzNHY — HLTCO (@HLTCO) July 1, 2026

Μεξικό: Τρεις άνθρωποι διαπιστώθηκε ότι είχαν πεθάνει από ασφυξία

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρείχαν βοήθεια σε τρία άτομα που βρέθηκαν αναίσθητα σε διαφορετικά σημεία κατά μήκος της λεωφόρου Paseo de la Reforma, πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

«Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εφαρμόστηκαν τεχνικές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα», ανέφερε η υγειονομική αρχή της πόλης.

Και οι τρεις άνθρωποι διαπιστώθηκε ότι είχαν πεθάνει από ασφυξία και αναγνωρίστηκαν από τις οικογένειές τους, πρόσθεσε η ανακοίνωση. Σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ανακοίνωση των θανάτων, η δήμαρχος Μπρουγάδα κάλεσε τους φιλάθλους να «γιορτάζουν πάντα με υπευθυνότητα, φροντίδα και ενσυναίσθηση».

Η νίκη του Μεξικού προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς στο στάδιο Αζτέκα και σε μεγάλα τμήματα της πόλης, όπου πυροτεχνήματα φαίνονταν να ανάβουν πολύ μετά τη λήξη του αγώνα.

Πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα, η Μπρουγάδα είχε ζητήσει από τους φιλάθλους που ήθελαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι κοντά στο μνημείο του Άγγελου της Ανεξαρτησίας να επιλέξουν άλλες τοποθεσίες, λόγω του ήδη πολύ μεγάλου συνωστισμού.

Περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη μητροπολιτική περιοχή της πόλης του Μεξικού, καθιστώντας την μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον πλανήτη.

Η νίκη της Τρίτης στέλνει το Μεξικό στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσει την Αγγλία, εφόσον η ομάδα του Τόμας Τούχελ επικρατήσει της ΛΔ Κονγκό την Τετάρτη.

Με πληροφορίες από BBC