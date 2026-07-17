Μουντιάλ 2026: Τραμπ και Σάντσεθ μαζί τον τελικό – Απών «για το γούρι» ο Μιλέι

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα συναντήσει ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, αυτή τη φορά στις εξέδρες του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ενώ οι σχέσεις Μαδρίτης και Ουάσιγκτον παραμένουν τεταμένες λόγω των αμυντικών δαπανών και του πολέμου με το Ιράν.

Ο Σάντσεθ θα ταξιδέψει στο Νιου Τζέρσεϊ για τον αγώνα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το γραφείο του. Στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει ασκήσει επανειλημμένα πιέσεις στην Ισπανία να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει τη Μαδρίτη επειδή αρνείται να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ίσες με το 5% του ΑΕΠ. Στη σύνοδο της Συμμαχίας στην Άγκυρα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έφτασε μάλιστα να ζητήσει από τους συνεργάτες του να διακόψουν κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, ακόμη και τις ταξιδιωτικές επισκέψεις.

Αργότερα μετρίασε τη στάση του, λέγοντας ότι η Ισπανία είχε εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της και είχε φανεί «πολύ γενναιόδωρη». Η κυβέρνηση Σάντσεθ θεώρησε ότι αναφερόταν στη συμφωνημένη ισπανική δέσμευση για αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ.

Οι σχέσεις των δύο κυβερνήσεων είχαν επιδεινωθεί και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν η Ισπανία αρνήθηκε να διαθέσει τις στρατιωτικές βάσεις και τον εναέριο χώρο της για την αμερικανική επίθεση στο Ιράν.

Παρά τις διαφωνίες, ο Σάντσεθ είχε δηλώσει ότι επιδιώκει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους συμμάχους της Ισπανίας. Οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη και φιλική συνομιλία στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία, σύμφωνα με τον Ισπανό πρωθυπουργό, περιορίστηκε σε θέματα όπως το Μουντιάλ.

Στον τελικό θα παρευρεθεί και η ισπανική βασιλική οικογένεια. Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια θα ταξιδέψουν στο Νιου Τζέρσεϊ μαζί με τις κόρες τους, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία.

Απών, αντίθετα, θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει τον αγώνα από την προεδρική κατοικία στο Ολίβος, όπως έκανε και στις επτά προηγούμενες αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας στο τουρνουά.

Ο Μιλέι δεν αλλάζει τα γούρια του

Ο Αργεντινός πρόεδρος εξήγησε ότι δεν θέλει να διαταράξει τη ρουτίνα που, κατά τη δική του λογική, έχει συνοδεύσει την αήττητη πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό.

«Με τίποτα», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν θα ταξιδέψει στο Νιου Τζέρσεϊ για να παρακολουθήσει τον αγώνα μαζί με τον Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Ο Μιλέι είπε ακόμη ότι θα φορέσει το ίδιο βαρύ μπουφάν που είχε στους προηγούμενους αγώνες. Όπως αφηγήθηκε, το έβγαλε για λίγο στη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ελβετία επειδή ζεστάθηκε και αμέσως μετά η Αργεντινή δέχθηκε γκολ. Από τότε, όπως είπε, δεν το αποχωρίστηκε ξανά.

Τα ποδοσφαιρικά γούρια, γνωστά στην Αργεντινή ως «κάμπαλας», αποτελούν διαδεδομένη συνήθεια μεταξύ των φιλάθλων. Πολλοί παρακολουθούν κάθε αγώνα από το ίδιο σημείο, φορούν τα ίδια ρούχα ή επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες κινήσεις όταν πιστεύουν ότι αυτές φέρνουν τύχη στην ομάδα.

Οι Αργεντινοί πρόεδροι αποφεύγουν εδώ και δεκαετίες να παρακολουθούν από κοντά κρίσιμους αγώνες της εθνικής, υπό τον φόβο ότι μπορεί να θεωρηθούν γρουσούζηδες. Η παράδοση ενισχύθηκε μετά το Μουντιάλ του 1990, όταν ο τότε πρόεδρος Κάρλος Μένεμ επισκέφθηκε την ομάδα πριν από την απροσδόκητη ήττα της από το Καμερούν.

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