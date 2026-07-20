Μουντιάλ 2026: Τραμπ και Σάντσεθ έβαλαν στην άκρη τις διαφωνίες τους για χάρη του τελικού

Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια δημόσιων εντάσεων και ανεπιτυχών προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο την Κυριακή (19/7) στον τελικό του Μουντιάλ 2026, στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι δύο ηγέτες κάθισαν στο τμήμα των επισήμων (VIP) του σταδίου MetLife, όπου η Ισπανία αντιμετώπισε την Αργεντινή. Στον αγώνα παρευρέθηκαν επίσης ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία.

Η σύντομη συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μήνες τριβών μεταξύ Ουάσινγκτον και Μαδρίτης σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες. Ωστόσο, οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ισπανία «αποκατέστησε πλήρως τη θέση της», συμφωνώντας σε σημαντική αύξηση των αμυντικών της δεσμεύσεων στο ΝΑΤΟ κατά τη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στην Άγκυρα.

Η αλλαγή αυτή αποτέλεσε έντονη αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου, όταν είχε χαρακτηρίσει την Ισπανία «χαμένη υπόθεση» και είχε απειλήσει με εμπορικά αντίποινα. Ωστόσο, μετά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον, υιοθέτησε πιο συμφιλιωτικό τόνο.

Ο Σάντσεθ έχει επιμείνει ότι η Ισπανία «έχει εκπληρώσει με το παραπάνω τις υποχρεώσεις της», αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, σε συνέντευξή του στη δημόσια ισπανική τηλεόραση RTVE, συνεχάρη τον Τραμπ για την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία γιορτάζεται αυτή την εβδομάδα.

Ερωτηθείς αν ο Τραμπ θα μπορούσε να απονείμει το τρόπαιο στους νικητές του τελικού, ο Ισπανός πρωθυπουργός απέφυγε να κάνει εικασίες, λέγοντας: «Για μένα δεν έχει σημασία ποιος θα το απονείμει, αλλά ποιος θα το παραλάβει».

Ενώ η ισπανική αντιπροσωπεία έδωσε το «παρών» στο σύνολό της, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, απουσίαζε από το τμήμα των επισήμων, καθώς είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι δεν θα ταξίδευε στον τελικό λόγω μιας προσωπικής δεισιδαιμονίας.

Μιλώντας στο Fox News πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μιλέι «φίλο» και, όταν ρωτήθηκε για τον τελικό, είπε: «Είναι δύσκολο να στοιχηματίσει κανείς εναντίον του Μέσι».

Με πληροφορίες από euronews.com

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