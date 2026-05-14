Μουντιάλ 2026: Σακίρα, Μαντόνα, BTS θα εμφανιστούν στο πρώτο ημίχρονο του τελικού

Η FIFA ανακοίνωσε ότι η Σακίρα, η Μαντόνα και οι BTS θα είναι οι καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν -κατά τα πρότυπα του Super Bowl (τελικού NFL)- στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026, φέτος, διοργανώνεται στη Βόρεια Αμερική και, πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium και η FIFA θέλει να μετατρέψει το ήδη τεράστιο ποδοσφαιρικό γεγονός, σε ένα ακόμα μεγαλύτερο τηλεοπτικό υπερθέαμα.

Μουντιάλ 2026: Η λογική της FIFA για το «halftime show»

Σύμφωνα με τους New York Times, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 είχε προσελκύσει περισσότερους από 500 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως και η προσθήκη μουσικού σόου στο ημίχρονο αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.

Η Μαντόνα έχει κερδίσει επτά βραβεία Grammy, η Σακίρα τέσσερα, ενώ οι BTS έγιναν το πρώτο συγκρότημα K-pop που έλαβε υποψηφιότητα για Grammy.

Την επιλογή των καλλιτεχνών έκανε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, ενώ την παραγωγή του σόου στο Μουντιάλ 2026, έχει αναλάβει η Global Citizen, η γνωστή μη κερδοσκοπική οργάνωση που διοργανώνει μεγάλες μουσικές συναυλίες με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η FIFA είχε ήδη δοκιμάσει το concept πέρυσι στο ίδιο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με εμφανίσεις από τη Doja Cat, την Tems και τον J Balvin. Η σκηνή τότε είχε στηθεί μέσα στις εξέδρες του γηπέδου.

Μουντιάλ 2026: Το τραγούδι της Shakira

Η Σακίρα κυκλοφόρησε πρόσφατα και το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, το «Dai Dai», σε συνεργασία με τον Burna Boy. Η ίδια είχε τραγουδήσει και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική, ενώ το 2020 ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες του Super Bowl halftime show μαζί με τη Jennifer Lopez.

Το Μουντιάλ 2026 θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα και θα διεξαχθεί σε 16 πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.

Παρότι πολλοί φίλαθλοι βλέπουν θετικά τη μεταφορά του αμερικανικού μοντέλου ψυχαγωγίας στο ποδόσφαιρο, δεν λείπουν και οι αντιδράσεις από πιο παραδοσιακούς οπαδούς του αθλήματος.

«Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι το 15λεπτο του ημιχρόνου είναι ιερό και δεν πρέπει να το πειράζεις», δήλωσε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Sean Jacobs στους New York Times. «Στις ΗΠΑ ο συνδυασμός αθλητισμού και ψυγαγωγίας είναι κάτι συνηθισμένο, όμως στην Ευρώπη, την Αφρική ή τη Νότια Αμερική δεν χρειάζεται να πείσεις τον κόσμο να αγαπήσει το ποδόσφαιρο».

Με πληροφορίες από New York Times