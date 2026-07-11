Μουντιάλ 2026: Πέθανε ο 25χρονος Τζέιντεν Άνταμς που αγωνίστηκε με τη Νότια Αφρική

Πέθανε σε ηλικία 25 ετών ο Τζέιντεν Άνταμς, διεθνής ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής, ο οποίος είχε αγωνιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Μουντιάλ 2026.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η Ένωση Ποδοσφαιριστών της Νότιας Αφρικής, ενώ επιβεβαιώθηκε και από το υπουργείο Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού της χώρας.

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή. Ο υπουργός Αθλητισμού της Νότιας Αφρικής, Γκέιτον Μακένζι, κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να αποφύγουν τις εικασίες και να σεβαστούν την οικογένεια και την ομάδα του ποδοσφαιριστή.

Ο Άνταμς είχε αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια της Νότιας Αφρικής στη διοργάνωση που διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Ξεκίνησε βασικός στην πρεμιέρα απέναντι στο Μεξικό και στην ισοπαλία με την Τσεχία, ενώ πέρασε ως αλλαγή στη νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας.

Η Ένωση Ποδοσφαιριστών της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι ο Άνταμς είχε εκπροσωπήσει πρόσφατα τη χώρα του στο Μουντιάλ, «κουβαλώντας τις ελπίδες του έθνους με περηφάνια, θάρρος και αξιοπρέπεια».

Σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για «ανυπολόγιστη απώλεια» για την οικογένειά του, τους συμπαίκτες του, τις ομάδες του και συνολικά το ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής.

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Ο Γκέιτον Μακένζι σημείωσε ότι η χώρα έχασε ένα από τα πιο λαμπρά νέα ταλέντα της. Όπως είπε, εκατομμύρια φίλαθλοι είδαν τον Άνταμς να εξελίσσεται από ανερχόμενο παίκτη των ακαδημιών σε διεθνή ποδοσφαιριστή της εθνικής Νότιας Αφρικής.

Ο Άνταμς είχε συνολικά εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Έκανε το ντεμπούτο του τον Ιανουάριο του 2024 στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου η Νότια Αφρική έφτασε έως τα ημιτελικά.

Το μοναδικό του γκολ με την εθνική ομάδα το πέτυχε τον Μάρτιο του 2025, στη νίκη με 2-0 επί του Μπενίν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε συλλογικό επίπεδο, αγωνιζόταν στη Mamelodi Sundowns, όπου είχε μετακομίσει από τη Stellenbosch τον Ιανουάριο του 2025. Με τη φανέλα της Sundowns κατέγραψε 67 συμμετοχές, οι 37 από αυτές τη σεζόν 2025-26.

Με πληροφορίες από The Athletic