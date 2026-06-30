Μουντιάλ 2026: Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ «χόρεψε από χαρά» μετά τον αποκλεισμό του Ιράν

Ο επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι «χόρεψε από χαρά» όταν το Ιράν αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2026.

Το Ιράν έμεινε εκτός πρόκρισης από τη φάση των ομίλων λόγω διαφοράς τερμάτων, μετά την ακύρωση γκολ της νίκης που πέτυχε στις καθυστερήσεις απέναντι στην Αίγυπτο, εξαιτίας οριακού οφσάιντ.

Ο προπονητής Αμίρ Γκαλενοέι δήλωσε ότι η ομάδα του ήταν η «πιο καταπιεσμένη» στο τουρνουά, με φόντο τις εντάσεις της χώρας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η βάση προετοιμασίας του Ιράν μεταφέρθηκε από την Αριζόνα στην Τιχουάνα στο Μεξικό πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, ενώ η ομάδα αντιμετώπισε περιορισμούς στις μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Παρά την ισοπαλία 1-1 του Σαββάτου με την Αίγυπτο, το Ιράν διατηρούσε ελπίδες πρόκρισης ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες. Ωστόσο, ο αποκλεισμός του επιβεβαιώθηκε όταν Αλγερία και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 την Κυριακή.

Μαρκγουέιν Μάλιν: «Ήμουν τόσο χαρούμενος όταν καταφέραμε να ακυρώσουμε τις βίζες τους»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε: «Χαίρομαι απλώς που τελείωσαν, και που δεν επιστρέφουν. Ήμουν τόσο χαρούμενος όταν καταφέραμε να ακυρώσουμε τις βίζες τους και τους είπαμε ότι μπορούν να φύγουν από αμερικανικό έδαφος, και μπορεί να τραγούδησα κιόλας ένα-δυο τραγούδια ή ακόμα και να χόρεψα από χαρά».

Ακόμη πρόσθεσε: «Δεν υπήρχε καμία ομάδα με την οποία χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε από το Ιράν». Το Ιράν είχε λάβει άδεια εισόδου στις ΗΠΑ μόλις μία ημέρα πριν από τους δύο πρώτους αγώνες του και υποχρεώθηκε να αποχωρήσει την ίδια ημέρα του αγώνα, σύμφωνα με τους όρους της βίζας του.

Οι περιορισμοί αυτοί χαλάρωσαν για τον τελευταίο αγώνα ομίλων στο Σιάτλ, επιτρέποντάς του να φτάσει δύο ημέρες νωρίτερα, ωστόσο μετά το ματς του Σαββάτου υποχρεώθηκε εκ νέου να επιστρέψει στην Τιχουάνα.

Ο προπονητής του Ιράν, Γκαλενοέι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, συνδιοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, «μας αντιμετώπισαν πολύ άδικα» και ότι η ομάδα του είχε στη διάθεσή της «λιγότερο από το μισό» του απαραίτητου χρόνου προετοιμασίας.

Ο αρχηγός του Ιράν, Μεχντί Ταρεμί, πρόσθεσε: «Αυτή η ένταση υπονομεύει τη χαρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένιωσα την ένταση από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε».

Με πληροφορίες από BBC