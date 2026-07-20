Μουντιάλ 2026: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς στην Ισπανία - Κατέρρευσε συντριβάνι

Ένας έφηβος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση συντριβανιού κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία.

«Το δημαρχείο της Σιουδάδ Ροδρίγο εκφράζει τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο ενός αγοριού 13 ετών», ανέφερε ο δήμος σε ανάρτηση στο Facebook.

«Αυτό που θα έπρεπε να είναι γιορτή για την ομάδα της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μετατράπηκε σε τραγωδία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τραυματίστηκαν και αρκετοί άλλοι.

Η Σιουδάδ Ροδρίγο είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της Σαλαμάνκα, περίπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά των συνόρων με την Πορτογαλία.

«Λίγα λεπτά μετά τη 12:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα, οι υπηρεσίες διάσωσης δέχτηκαν κλήσεις για κατάρρευση συντριβανιού», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ανάρτηση στο X. Σημείωσαν επίσης ότι τραυματίστηκε ένας ακόμη νέος άνθρωπος.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το συντριβάνι κατέρρευσε από το βάρος των, πολλών, ανθρώπων που είχαν ανέβει πάνω του.

Σήμερα η υποδοχή των θριαμβευτών στη Μαδρίτη

Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να «δώσουν το παρών» σήμερα (20/7) το μεσημέρι στην υποδοχή των παγκόσμιων πρωταθλητών, οι οποίοι θα παρελάσουν σε ένα γιγάντιο θόλο στο κέντρο της πόλης μετά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Μαδρίτης, περίπου στις 12:50 τοπική ώρα.

Εν τω μεταξύ, σε ολόκληρη την χώρα, κόρνες αυτοκινήτων, φωνές χαράς και συνθήματα για την «Roja», γέμισαν την ατμόσφαιρα μόλις τελείωσε ο αγώνας, και μια θάλασσα από κόκκινο πλημμύρισε τους δρόμους πόλεων και χωριών στην Ισπανία για να γιορτάσουν την ιστορική στιγμή.

«Έχετε φέρει το όνομα της Ισπανίας στην κορυφή», δήλωσε η ισπανική βασιλική οικογένεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, felicitan a la @SEFutbol, tras haberse convertido en campeones del mundo.



Un triunfo que permanecerá para siempre en la historia del deporte español. ¡Enhorabuena!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6weKL8DiKZ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 20, 2026

Με πληροφορίες από το AFP

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