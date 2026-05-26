Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό «στοιχειώνεται» από τους 130.000 αγνοούμενους της χώρας

Καθώς το Μουντιάλ 2026 πλησιάζει και το Μεξικό ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες, οικογένειες αγνοουμένων καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση επενδύει περισσότερα στην εικόνα της χώρας ενόψει του τουρνουά παρά στην αντιμετώπιση της κρίσης εξαφανίσεων που συγκλονίζει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, περισσότεροι από 134.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στο Μεξικό, την ώρα που τα καρτέλ ναρκωτικών ενισχύουν συνεχώς τη δύναμή τους και η βία εξαπλώνεται.

Ο Ραούλ Σερβίν, σερβιτόρος στην πόλη Γουαδαλαχάρα, αναζητά εδώ και χρόνια τον γιο του, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2018 σε ηλικία 20 ετών. Όπως λέει, βλέπει την πόλη να ανακαινίζει πλατείες και δρόμους, να προμηθεύεται drones και οχήματα ασφαλείας για το Μουντιάλ 2026, ακόμη και να ακυρώνει σχολικά μαθήματα τις ημέρες των αγώνων για να περιοριστεί η κυκλοφορία.

«Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Τα φτιάχνουν όλα για να φαίνονται όμορφα στους ξένους, ενώ εμείς ψάχνουμε τους ανθρώπους μας κάτω από τον καυτό ήλιο», δήλωσε.

Μουντιάλ 2026: «Ομαδικοί τάφοι» σε μικρές αποστάσεις από το στάδιο που θα γίνουν αγώνες

Η συλλογικότητα στην οποία συμμετέχει έχει εντοπίσει, όπως υποστηρίζει, παράνομους ομαδικούς τάφους και περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «στρατόπεδα εξόντωσης» σε μικρή απόσταση από το στάδιο της Γουαδαλαχάρα που θα φιλοξενήσει αγώνες του Μουντιάλ.

Υπενθυμίζεται πως το Μεξικό θα συνδιοργανώσει το Μουντιάλ 2026 μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με αγώνες να διεξάγονται επίσης στην Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έχει χαρακτηρίσει το Μουντιάλ 2026 «μια στιγμή για να δείξουμε στον κόσμο ποιοι είμαστε».

Ωστόσο, οικογένειες αγνοουμένων και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη διεθνή προβολή του Μουντιάλ 2026, για να αναδείξουν την κρίση ασφάλειας που βιώνει η χώρα.

Πάντως, τα τελευταία χρόνια οι εξαφανίσεις στο Μεξικό έχουν αυξηθεί δραματικά. Μόνο το 2025 δηλώθηκαν σχεδόν 12.400 νέες εξαφανίσεις, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αναλυτές αποδίδουν την έξαρση στην ενίσχυση των καρτέλ, τα οποία στρατολογούν βίαια νέους ανθρώπους, σκοτώνουν αντιπάλους και εξαφανίζουν τα ίχνη των θυμάτων τους.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο σε άλλη χώρα σε 20 χρόνια δουλειάς πάνω σε αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο ειδικός ασφαλείας Εντουάρδο Γκερέρο.

Μουντιάλ 2026: Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι υποβαθμίζει το πρόβλημα

Η ένταση αυξήθηκε όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα αποτελέσματα επανεξέτασης του εθνικού μητρώου αγνοουμένων.

Τον Μάρτιο, οι αρχές υποστήριξαν ότι περίπου 40.000 υποθέσεις ενδέχεται να αφορούν ανθρώπους που είναι ακόμη ζωντανοί, καθώς εμφανίζονται σε κρατικά αρχεία μετά την ημερομηνία εξαφάνισής τους. Παράλληλα, ανέφεραν ότι δεκάδες χιλιάδες καταχωρίσεις δεν περιείχαν αρκετά στοιχεία ώστε να μπορούν να ερευνηθούν.

Οργανώσεις οικογενειών αγνοουμένων κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει την έκταση της κρίσης.

Αντιδράσεις προκάλεσε και η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε έκθεση του ΟΗΕ, η οποία ανέφερε ότι οι εξαφανίσεις στο Μεξικό ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού χαρακτήρισε την έκθεση «μεροληπτική», υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των ερευνών.

Παράλληλα, ακτιβιστές έχουν αρχίσει να κολλούν αφίσες αγνοουμένων πάνω σε διαφημίσεις σχετικές με το Μουντιάλ, ενώ προγραμματίζονται συμβολικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες και πορείες στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.

«Το Μουντιάλ θα γίνει μια διεθνής βιτρίνα για να δείξουμε τι πραγματικά συμβαίνει στο Μεξικό», δήλωσε ο ακτιβιστής Έκτορ Φλόρες.

Με πληροφορίες από Financial Times