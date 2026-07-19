Μουντιάλ 2026: Η Γάζα πανηγυρίζει για την Ισπανία, καθώς αυξάνεται η προσμονή για τον τελικό

Ο Αχμέτ αλ-Μποζμ ξέρει ακριβώς ποια ομάδα θα υποστηρίξει στον αποψινό τελικό του Μουντιάλ 2026.

«Στηρίζω απόλυτα την Ισπανία, επειδή υπερασπίστηκε την Παλαιστίνη», δήλωσε ο 33χρονος Παλαιστίνιος.

Αυτή είναι η άποψη πολλών ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία οφείλεται εν μέρει στις θέσεις της ισπανικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και στις δημόσιες εκφράσεις υποστήριξης από ισπανούς αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο αστέρας της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.

«Σας αγαπάμε από την Παλαιστίνη», είπε ο αλ-Μποζμ, στέλνοντας ένα μήνυμα στον Γιαμάλ, ο οποίος τον Μάιο κυμάτισε την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια της παρέλασης με ανοιχτό λεωφορείο της Μπαρτσελόνα, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της La Liga.

«Σε υποστηρίζουμε ολόψυχα και ελπίζουμε να σηκώσεις το τρόπαιο του Μουντιάλ και να υψώσεις και την παλαιστινιακή σημαία», πρόσθεσε.

Καθώς η παγκόσμια προσδοκία εντείνεται πριν από τον τελικό, ο ενθουσιασμός κατακλύζει και τη Γάζα, παρόλο που η παρακολούθηση του τουρνουά έχει γίνει όλο και πιο δύσκολη μετά από περισσότερα από δύο χρόνια ισραηλινών επιθέσεων.

«Ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει έναν αγώνα μόνο αν τυχαίνει να υπάρχει ρεύμα, αλλά οι γεννήτριες σταματούν να λειτουργούν επειδή τα καύσιμα είναι σπάνια και πολύ ακριβά», δήλωσε ο Αντνάν αλ-Αφίφι, πρώην ποδοσφαιριστής και διευθυντής γηπέδου. «Οι απλοί Παλαιστίνιοι πληρώνουν το τίμημα», πρόσθεσε.

Προκειμένου να αναζωογονήσει το αίσθημα της αθλητικής ζωής που έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο Αφίφι διοργανώνει φιλικούς αγώνες με θέμα το Μουντιάλ στον Αθλητικό Όμιλο της Παλαιστίνης στην πόλη της Γάζας, τον μοναδικό ποδοσφαιρικό σύλλογο που εξακολουθεί να λειτουργεί και είναι προσβάσιμος στους παίκτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Την Πέμπτη και το Σάββατο, ο σύλλογος διοργάνωσε δύο προσομοιωμένους αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ ομάδων που εκπροσώπησαν την Παλαιστίνη και την Ισπανία.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν διαιτητές και υπήρχε ακόμη και ένα συμβολικό σύστημα βοηθού διαιτητή μέσω βίντεο (VAR), ώστε οι παίκτες να ζήσουν την αίσθηση ενός επαγγελματικού διεθνούς αγώνα.

«Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη πάθος και θετική ενέργεια, και αυτή ήταν η μεγαλύτερη επίδειξη υποστήριξής μας προς την ισπανική εθνική ομάδα», δήλωσε ο 37χρονος αλ-Αφίφι.



Με πληροφορίες από Al Jazeera