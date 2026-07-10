Μουντιάλ 2026: Γαλλία: Νεκρή 17χρονη στη Γαλλία εν μέσω πανηγυρισμών μετά την πρόκριση στα ημιτελικά

Τραγωδία σημειώθηκε στη βόρεια Γαλλία τη νύχτα, όταν 17χρονη έχασε τη ζωή της πέφτοντας από καρότσα φορτηγού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την πρόκριση της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 00:30, την ώρα που πλήθος κόσμου πανηγύριζε τη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη έπεσε από το φορτηγό τη στιγμή που το όχημα έμπαινε σε κυκλικό κόμβο και παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Emergency responders attempted to resuscitate the girl, but she was pronounced dead at the scene. #EuropeNews https://t.co/3BbhRl50Pi — euronews (@euronews) July 10, 2026

Οι διασώστες επιχείρησαν να την επαναφέρουν, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τη στιγμή του δυστυχήματος στο σημείο βρίσκονταν ακόμη έξι ανήλικοι. Ένας από αυτούς διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Μομπέζ σε κατάσταση σοκ.

Ο οδηγός του φορτηγού τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

🇫🇷 | Magnificent celebrations on the streets of Paris last night as France secured a place in the World Cup semi-final…🔥🧨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/p3PMQvyJXP — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) July 10, 2026

Με πληροφορίες από Euronews

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