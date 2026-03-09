Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Ο νέος ηγέτης τραυματίστηκε στον πόλεμο» μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε, φέρεται να μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Καθώς η ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρεται στην άνοδο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη, είπε ότι είναι τραυματισμένος από τον πόλεμο» μεταδίδουν οι Times of Israel.

Και συνεχίζουν, στηριζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης στο Ιράν: «Οι παρουσιαστές διάβασαν ρεπορτάζ που τον περιγράφουν ως ''τζανμπάζ'', ή τραυματισμένο από τον εχθρό, στον ''πόλεμο του Ραμαζανιού''».

Ωστόσο, δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ισραηλινό μέσο υπενθυμίζει πως ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, και «η σύζυγός του σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη στην αρχή του πολέμου».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πάντως, δεν έχει κάνει ακόμη κάποια δημόσια εμφάνιση από την έναρξη του πολέμου.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Γιατί ο πατέρας του δεν τον «ήθελε» για διάδοχό του

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο φόντο.

Η Συνέλευση των Ειδικών διαβεβαίωσε ότι «δεν δίστασε ούτε λεπτό» να εκπληρώσει την αποστολή του, παρά «τη βάρβαρη επίθεση της εγκληματικής Αμερικής και του κακοποιού σιωνιστικού καθεστώτος».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Κατόπιν μεταδόθηκαν πλάνα που εικόνιζαν σκηνές αγαλλίασης σε όλη τη χώρα, με Ιρανούς να ανεμίζουν μέσα στη νύχτα σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να ανάβουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Εδώ και μια εβδομάδα, το όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν το επικρατέστερο στις συζητήσεις για το ποιος θα αναλάμβανε τη θέση. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ ωστόσο, το 2024 απέκλειε το σενάριο αυτό, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος το 1979 σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος».

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του, προτού καν ανακοινωθεί ποιος είναι.

Την Πέμπτη, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί να αναλάβει ηγέτης της χώρας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από Times of Israel