Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ορίστηκε και επίσημα νέος ηγέτης του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεύτερος γιος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι προηγουμένως, μέλος του Συμβουλίου των Σοφών είχε προαναγγείλει πως ο γιος του Αλί Χαμενεΐ θα διαδεχόταν τον πατέρα του στην εξουσία.

Μάλιστα, σε βίντεο που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το Ιράν, διαδηλωτές ζητούν την αφαίρεση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από τη θέση του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας. Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα σήμερα, είχε πει πως ο «νέος Αγιατολάχ δεν θα παραμείνει για πολύ καιρό στην εξουσία χωρίς την έγκρισή του».

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στο Μασχάντ.

Σπούδασε Θεολογία στην Κομ (σ.σ. πόλη στο Ιράν) και πολέμησε ως νεαρός εθελοντής κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

Κατέχει τον βαθμό hojatoleslam, ένα μεσαίου επιπέδου ιερατικό αξίωμα χαμηλότερο από τον τίτλο του αγιατολάχ.

Ο πατέρας του δεν ήταν επίσης αγιατολάχ όταν έγινε ηγέτης της χώρας το 1989, και ο νόμος τροποποιήθηκε για να τον διευκολύνει, επομένως μια παρόμοια ρύθμιση θα μπορούσε να γίνει και για τον Μοτζτάμπα.

Όπως ο πατέρας του, φοράει μαύρο τουρμπάνι, που παραδοσιακά υποδηλώνει καταγωγή από τον Προφήτη Μωάμεθ.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα κρατήσει πολύ» αν δεν λάβει πρώτα την έγκριση της Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο ABC News την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν λόγο για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

«Θα πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς», δήλωσε. «Αν δεν πάρει την έγκριση μας, δεν θα κρατήσει πολύ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε σε δέκα χρόνια και να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, όταν ίσως δεν υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα για να το αντιμετωπίσει».

«Δεν θέλω σε πέντε χρόνια να πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα ή, ακόμη χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν θα ενέκρινε έναν ηγέτη που έχει δεσμούς με το σημερινό ιρανικό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν το αποκλείει.

«Θα μπορούσα, ναι. Αν πρόκειται να επιλεγεί ένας καλός ηγέτης, θα το έκανα. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρούν τα κριτήρια», δήλωσε. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν σχεδίαζε να επεκτείνει την επιρροή του σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Είναι σαν μία Λερναία Ύδρα. Σχεδίαζαν να επιτεθούν και να καταλάβουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή» περιέγραψε για τις βλέψεις του Ιράν στη Μέση Ανατολή.