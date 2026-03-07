Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ φέρεται να συνδέεται με δίκτυο πολυτελών ακινήτων στην Ευρώπη

Μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν παραμένει άλυτη.

Δεν έχει ακόμη οριστεί επίσημα νέος ανώτατος ηγέτης. Πίσω από τα παρασκήνια, όμως, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - ο 56χρονος γιος του Αλί Χαμενεΐ - εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον πατέρα του, αν και δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει ποτέ θέσει υποψηφιότητα για δημόσια θέση ή υποβληθεί σε εκλογή, αλλά για δεκαετίες ήταν μια εξαιρετικά επιδραστική προσωπικότητα στον στενό κύκλο του πατέρα του, καλλιεργώντας βαθιές σχέσεις με το Σώμα της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC).

Φέρεται ότι ο ίδιος ο Χαμενεΐ είχε αντιταχθεί στην υποψηφιότητα του γιου του, με πηγή κοντά στο γραφείο του να δηλώνει το 2024 στο Reuters ότι ο ηγέτης δεν ήθελε να παρακολουθήσει επιστροφή στην κληρονομική διαδοχή, κάτι που πολλοί Ιρανοί θεωρούν ότι υπονομεύει την επανάσταση του 1979, η οποία ανέτρεψε τη φιλοαμερικανική μοναρχία του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί.

Η έρευνα του Bloomberg

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται επίσης να ελέγχει ένα σημαντικό δίκτυο ακινήτων στο εξωτερικό. Μια έρευνα ενός έτους από το Bloomberg αποκάλυψε ότι διευθύνει ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων μέσω μεσαζόντων, χωρίς να εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία απευθείας στο όνομά του.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, μια βίλα στο Ντουμπάι και πολυτελή ξενοδοχεία στη Φρανκφούρτη και τη Μαγιόρκα, με χρηματοδότηση κυρίως από τα έσοδα του ιρανικού πετρελαίου μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα ΗΑΕ μέσω εταιρειών-«κάλυψης».

Ένας Ιρανός επιχειρηματίας ο μεσάζων

Ένα σημαντικό ακίνητο που εντόπισε το Bloomberg είναι το Hilton Frankfurt Gravenbruch, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στη χρηματοοικονομική πρωτεύουσα της Γερμανίας. Εταιρικά έγγραφα δείχνουν ότι το ξενοδοχείο ανήκει από το 2011 σε οντότητες που συνδέονται με τον επιχειρηματία Αλί Ανσάρι και υπάγεται στη διαχείριση της Hilton από το 2024.

Οι αρχές της Φρανκφούρτης έχουν αμφισβητήσει δημοσίως τον τρόπο με τον οποίο κεφάλαια που συνδέονται με το Ιράν έχουν εισρεύσει στον τομέα της φιλοξενίας της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης είναι ο Ιρανός πολυεκατομμυριούχος Αλί Ανσάρι, ο οποίος φέρεται να λειτουργεί ως σύνδεσμος για τον γιο του Χαμενεΐ. Ο Ανσάρι αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη Φρουρά ή με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο Ανσάρι, Ιρανός κατασκευαστής, είχε επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2025.

Κανένα από τα έγγραφα που είδε το Bloomberg δεν αναφέρει περιουσιακά στοιχεία απευθείας στο όνομα του Χαμενεΐ. Αντίθετα, πολλές αγορές φαίνεται να έχουν γίνει στο όνομα του Ανσάρι.

Σε δήλωση μέσω του δικηγόρου του, ο Ανσάρι είχε πει ότι «αρνείται κατηγορηματικά» οποιαδήποτε οικονομική ή προσωπική σχέση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και ότι σκοπεύει να αμφισβητήσει τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πόσο μεγάλο είναι το χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην Ευρώπη;

Μια ξεχωριστή έρευνα του Financial Times, βασισμένη σε εταιρικά έγγραφα, αποκάλυψε ότι ο Ανσάρι έχει δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο αξίας περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Τα ακίνητα περιλαμβάνουν πολυτελή καταλύματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από γκολφ resorts στη Μαγιόρκα έως ξενοδοχείο σκι στην Αυστρία, οργανωμένα μέσω ενός σύνθετου δικτύου υπεράκτιων εταιρειών καταχωρημένων σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο, το Σεντ Κιτς και Νέβις, η Αυστρία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ;

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στο Μασχάντ.

Σπούδασε Θεολογία στην Κομ (σ.σ. πόλη στο Ιράν) και πολέμησε ως νεαρός εθελοντής κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

Κατέχει τον βαθμό hojatoleslam, ένα μεσαίου επιπέδου ιερατικό αξίωμα χαμηλότερο από τον τίτλο του αγιατολάχ.

Ο πατέρας του δεν ήταν επίσης αγιατολάχ όταν έγινε ηγέτης της χώρας το 1989, και ο νόμος τροποποιήθηκε για να τον διευκολύνει, επομένως μια παρόμοια ρύθμιση θα μπορούσε να γίνει και για τον Μοτζτάμπα.

Όπως ο πατέρας του, φοράει μαύρο τουρμπάνι, που παραδοσιακά υποδηλώνει καταγωγή από τον Προφήτη Μωάμεθ.

Με πληροφορίες από euronews.com