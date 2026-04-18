Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το Ναυτικό μας έτοιμο να δώσει στους εχθρούς να γευτούν την πίκρα νέων ηττών»

Με γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε στο Telegram, ο Ανώτατος Θρησκευτικός Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στάθηκε στην επέτειο ίδρυσης του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του οποίου η κατάσταση υγείας παραμένει άγνωστη, τόνισε ότι «το γενναίο Ναυτικό του είναι έτοιμο να δώσει στους εχθρούς να γευτούν την πίκρα νέων ηττών».

Αναλυτικά το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Συγχαίρω όλα τα μέλη του στρατού, τις αξιότιμες οικογένειές τους και το μεγάλο έθνος του Ιράν για την 29η Φαρβαρντίν (17 Απριλίου), την ευλογημένη επέτειο ίδρυσης του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία ονομάστηκε έτσι με τη σοφή πρωτοβουλία του μεγάλου Χομεϊνί (ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του).

Η νίκη της Ισλαμικής Επανάστασης αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε δύο περιόδους της ζωής του Στρατού και πρέπει να θεωρηθεί ως το τέλος της εποχής της αδυναμίας που επιβλήθηκε στον στρατό και στους γενναίους και ειλικρινείς στρατιώτες της χώρας από τους εχθρούς αυτής της γης και τους εσωτερικούς προδότες. Έκτοτε, ο Στρατός στάθηκε στη σωστή του θέση και, αντί να ανήκει στο τυραννικό και διεφθαρμένο καθεστώς των Παχλαβί, τέθηκε στη θερμή αγκαλιά του έθνους, καθώς ο Στρατός είναι πράγματι το τέκνο του έθνους και προέρχεται από τα σπλάχνα του λαού. Σύντομα, ο Στρατός στάθηκε απέναντι στα σκοτεινά σχέδια της Αμερικής, των απομειναριών της τυραννίας των Παχλαβί και των αυτονομιστών που ήθελαν ένα διαλυμένο Ιράν, δημιουργώντας έπη.

Ο Στρατός του Ισλάμ, όπως και στους δύο προηγούμενους επιβληθέντες πολέμους, υπερασπίζεται τώρα γενναία τη γη, το νερό και τη σημαία στην οποία ανήκει. Με το ισχυρό θείο και λαϊκό του στήριγμα, και σε τάξεις πυκνές και ακλόνητες, δίπλα-δίπλα με τους άλλους μαχητές των Ενόπλων Δυνάμεων, συγκρούεται σώμα με σώμα με τους δύο στρατούς που ηγούνται του μετώπου της απιστίας και της αλαζονείας, αποκαλύπτοντας την αδυναμία και την ταπείνωσή τους στα μάτια του κόσμου. Καθώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του (drones) πλήττουν σαν κεραυνοί τους Αμερικανούς και Σιωνιστές εγκληματίες, το γενναίο Ναυτικό του είναι έτοιμο να δώσει στους εχθρούς να γευτούν την πίκρα νέων ηττών.

Από την άλλη πλευρά, η 29η Φαρβαρντίν είναι επίσης η επέτειος της γέννησης του μοναδικού της εποχής μας, του μεγάλου μας μάρτυρα ηγέτη· εκείνου που κατέβαλε τη μέγιστη προσπάθεια από την πρώτη δεκαετία της Επανάστασης για τη διατήρηση του Στρατού απέναντι στις δυσοίωνες φωνές που ζητούσαν τη διάλυσή του, και στη συνέχεια για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων του σε διάφορες κατευθύνσεις.

Αναμφίβολα, η πορεία ανάπτυξης των διαφόρων δυνατοτήτων αυτού του αυθεντικού λαϊκού θεσμού, που φρουρεί τη χώρα από την Ανατολή έως τη Δύση και από τον Βορρά έως τον Νότο, πρέπει να συνεχιστεί με διπλάσια ένταση, και με τη θέληση του Θεού, στο εγγύς μέλλον θα εκδοθούν τα απαραίτητα διατάγματα για την υλοποίησή της.

Σε αυτή τη διαδρομή, η προσήλωση στις μορφές των ηρώων που καθοδήγησαν και ηγήθηκαν του Στρατού κατά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες -πολλοί από τους οποίους τάχθηκαν στις τάξεις των μαρτύρων- καθώς και στα προγράμματα, τις δράσεις και το μεγαλειώδες και ειλικρινές ήθος τους, θα αποτελέσει μάθημα και πηγή έμπνευσης για όλα τα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Από μεγάλες προσωπικότητες όπως οι Gharani, Fallahi, Namjoo, Fakouri, Babayi, Sattari, Ardestani και Sayyad Shirazi, μέχρι τους τελευταίους επώνυμους μάρτυρες, τον Sayyid Abdolrahim Mousavi και τον Aziz Nasirzadeh.

Ο χαιρετισμός και η ευλογία του Παντοδύναμου Θεού ας συνοδεύει όλους τους μαχητές του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, από τους διοικητές και τους στρατηγούς μέχρι το σιωπηλό και ανώνυμο προσωπικό και τους στρατιώτες του. Και ο χαιρετισμός και η ευλογία του Παντοδύναμου Θεού σε όλους τους αγωνιστές και τους τραυματίες του, και η ιδιαίτερη ευσπλαχνία Του στις σεβαστές οικογένειες όλων των μαρτύρων του πολέμου που επέβαλαν η Αμερική και το Σιωνιστικό καθεστώς εναντίον του μεγάλου έθνους του Ιράν.

Ειρήνη σε εσάς, και το έλεος και οι ευλογίες του Θεού.»

Με πληροφορίες από ΕΡΤ