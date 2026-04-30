Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Μετά την επαίσχυντη αποτυχία των ΗΠΑ στο δικό τους σχέδιο ανοίγει νέο κεφάλαιο στον Περσικό Κόλπο»

Σε νέο μήνυμα μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, προχώρησε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανακοίνωσε ότι διαμορφώνεται ένα «νέο κεφάλαιο» για τον Περσικό Κόλπο και τα Στενό του Ορμούζ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η περιοχή θα έχει ένα «λαμπρό μέλλον» χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ.

«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επιθετική ενέργεια που έχει γίνει ποτέ στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία των ΗΠΑ στο δικό τους σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε αρχικά στην ανακοίνωσή του.

«Το λαμπρό μέλλον της περιοχής του Περσικού Κόλπου θα είναι ένα μέλλον χωρίς την Αμερική και θα υπηρετεί την πρόοδο, την ευημερία και τα συμφέροντα των λαών της», πρόσθεσε.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Όραμα για αυτονομία και απομάκρυνση των ΗΠΑ από την περιοχή

Οι δηλώσεις αυτές, επαναλαμβάνουν τη σταθερή θέση της Τεχεράνης υπέρ της περιφερειακής αυτονομίας και της μείωσης της ξένης παρέμβασης.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα παρουσίασαν το μήνυμα ως ένα όραμα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Κόλπου, χωρίς εξωτερικές δυνάμεις να καθορίζουν την ασφάλεια στην περιοχή.

Παράλληλα, οι νέες αυτές δηλώσεις, έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένουν κρίσιμα γεωστρατηγικά σημεία.

Σύμφωνα με προηγούμενες τοποθετήσεις της ιρανικής ηγεσίας, ο έλεγχος του περάσματος θεωρείται βασικό μέσο πίεσης σε περιόδους κρίσεων, με αναφορές ακόμη και σε διατήρηση πίεσης στις θαλάσσιες μεταφορές ως απάντηση σε ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή λειτουργεί αποσταθεροποιητικά, αντί να ενισχύει την ασφάλεια. Αντίθετα, εκτιμά ότι η σταθερότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την αποχώρηση των εξωτερικών δυνάμεων και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής.