Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χρειάστηκε μόνο ένα ή δύο ράμματα», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν

Λεπτομέρειες για την κατάσταση υγείας του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη φορά -μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που σημάδεψαν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή-, που το Ιράν δημοσιεύσει αναλυτικές πληροφορίες για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τους τραυματισμούς, τους οποίους φέρεται να υπέστη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Υγείας, Χοσεΐν Κερμανπούρ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρει μόνο «επιπόλαια τραύματα» κατά τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου και δεν χρειάστηκε σοβαρή ιατρική επέμβαση.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου. Από τότε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις και περιορίζεται σε γραπτές δηλώσεις.

Τον Απρίλιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει ότι ο Ιρανός ηγέτης «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί». Ωστόσο, η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να διαψεύσει αυτά τα σενάρια.

Ο Κερμανπούρ ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο λίγες ώρες μετά τα πλήγματα, μαζί με άλλους τραυματίες: «Εκτός από επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα πόδια, για τα οποία δεν χρειάστηκε ακρωτηριασμός ή κάποια σοβαρή επέμβαση, δεν υπήρχε τίποτα ανησυχητικό», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ilna.

Όπως πρόσθεσε, ο Χαμενεΐ χρειάστηκε μόνο «ένα ή δύο ράμματα», ενώ πήρε εξιτήριο την 1η Μαρτίου.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το Ιράν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας σημείωσε ακόμη ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συνέχισε κανονικά τη νηστεία του Ραμαζανιού και αρνήθηκε να φάει πριν από τη δύση του ηλίου, κάτι που υποδηλώνει, κατά τον ίδιο, ότι η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Παρότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, το ιρανικό καθεστώς υποστηρίζει ότι συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του.

Στις 7 Μαΐου, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι είχε πολύωρη συνάντηση μαζί του, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο διοικητής των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων έλαβε «νέες οδηγίες» από τον Χαμενεΐ για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.