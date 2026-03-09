Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Γιατί ο πατέρας του δεν τον «ήθελε» για διάδοχό του

Νέο ανώτατο ηγέτη έχει το Ιράν από χθες, Κυριακή 8 Μαρτίου, και είναι o γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα.

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα τις πρώτες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον του Ισραήλ και γειτόνων του στον Κόλπο αφότου ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε, αναδεικνυόμενος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο φόντο.

Η Συνέλευση των Ειδικών διαβεβαίωσε ότι «δεν δίστασε ούτε λεπτό» να εκπληρώσει την αποστολή του, παρά «τη βάρβαρη επίθεση της εγκληματικής Αμερικής και του κακοποιού σιωνιστικού καθεστώτος».

Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Κατόπιν μεταδόθηκαν πλάνα που εικόνιζαν σκηνές αγαλλίασης σε όλη τη χώρα, με Ιρανούς να ανεμίζουν μέσα στη νύχτα σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή να ανάβουν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο λόγος που ο πατέρας του είχε αποκλείσει το σενάριο να τον διαδεχθεί

Εδώ και μια εβδομάδα, το όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν το επικρατέστερο στις συζητήσεις για το ποιος θα αναλάμβανε τη θέση. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ ωστόσο, το 2024 απέκλειε το σενάριο αυτό, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος το 1979 σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος».

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του, προτού καν ανακοινωθεί ποιος είναι.

Την Πέμπτη, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί να αναλάβει ηγέτης της χώρας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση αυτή, η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι έγινε νέα εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ μέσω Telegram, συνοδεύοντας το κείμενο με φωτογραφία στην οποία εικονίζεται η άτρακτος πυραύλου πάνω στην οποία είχε γραφτεί «υπό τις εντολές σου ηγέτη Μοτζτάμπα», σιιτική θρησκευτική αναφορά.

Το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν έκαναν επίσης, λόγο σήμερα για κύματα πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν εναντίον τους.

Επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τραυμάτισε 32 πολίτες- ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση- στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency.

Επίσης, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είχε ήδη γίνει στόχος χθες Κυριακή.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν επιτίθεται σε υποδομές στο έδαφος γειτόνων του στον Κόλπο, πλούσιους σε υδρογονάνθρακες, καθώς φιλοξενούν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.