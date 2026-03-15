Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Αν είναι ζωντανός να παραδοθεί» ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα κυκλοφορούν έντονες φήμες σχετικά με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν και γιο του δολοφονημένου πρώην ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τέσσερις ημέρες μετά την επιλογή του ως ανώτατος ηγέτη του Ιράν και σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη ενός πολέμου που κόστισε τη ζωή στην άμεση οικογένειά του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε την πρώτη του δήλωση.

Στο μήνυμά του καλεί σε ενότητα, όμως κανείς, ούτε στη χώρα του, δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πού βρίσκεται και αν είναι ζωντανός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια νέας συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News, και μεταδώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρθηκε και στην τύχη του νέου ηγέτη του Ιράν.

« Ακούω ότι δεν είναι ζωντανός» λέει ο Τραμπ για τον Χαμενεΐ

«Δεν ξέρω αν είναι καν ζωντανός. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν μπόρεσε να τον δει. Ακούω ότι δεν είναι ζωντανός, και αν είναι, θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ έξυπνο για τη χώρα του, και αυτό είναι να παραδοθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι δηλώσεις αυτές προσθέτουν νέα ένταση στο ήδη τεταμένο κλίμα του πολέμου μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ, και αυξάνουν την ανησυχία για τυχόν κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία του Ιράν παραμένει ένα από τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν τη στρατηγική του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς η σταθερότητα ή η αστάθεια στο εσωτερικό της Τεχεράνης επηρεάζει άμεσα τις στρατιωτικές και διπλωματικές κινήσεις.