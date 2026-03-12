Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Είναι πράγματι ζωντανός;» – Εντείνονται οι φήμες μετά την ομιλία του

Η πρώτη ομιλία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση, συνεχίζει να τροφοδοτεί τις φήμες για το τι πραγματικά συμβαίνει με την υγεία του.

«Η δήλωση διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν εκ μέρους του Χαμενεΐ. Ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και η απουσία του έχει οδηγήσει σε εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως μεταξύ της ιρανικής διασποράς, σχετικά με το αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει τραυματιστεί ή ακόμη και αν είναι ζωντανός», μεταδίδει το BBC.

Σε δικό του δημοσίευμα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του 56χρονου νέου ηγέτη του Ιράν, το CNN σημειώνει ότι: «Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι περιορισμένο».

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων του Ιράν τον χαρακτήρισε «βετεράνο του πολέμου του Ραμαζανιού», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Την ίδια στιγμή, το Reuters -επικαλούμενο πληροφορίες από Ιρανό αξιωματούχο- ανέφερε ότι τραυματίστηκε «ελαφρά».

Στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που προηγήθηκαν, εκτός από τον πατέρα του, τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκαν επίσης η μητέρα και η σύζυγος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις ημέρες από την εκλογή του ως τρίτου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στις 8 Μαρτίου, ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε σε βίντεο ούτε σε φωτογραφίες στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, γεγονός που εντείνει τις εικασίες.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εκλέγεται έμμεσα από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα συνταγματικό όργανο που αποτελείται από 88 μέλη και είναι υπεύθυνο τόσο για την εκλογή όσο και για την εποπτεία του ανώτατου ηγέτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και ένα σημείο από το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο οποίο δήλωσε ότι έμαθε πως εξελέγη ανώτατος ηγέτης μέσω της κρατικής τηλεόρασης.

«Έμαθα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της αξιότιμης Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων την ίδια στιγμή με εσάς και μέσω της τηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε στο μήνυμά του, το οποίο διαβάστηκε από παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του

Στο μήνυμά του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τόνισε αρχικά,ότι: «Όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή πρέπει να κλείσουν αμέσως, διαφορετικά θα δεχθούν επίθεση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν πιστεύει στη φιλία με τους γείτονές του και στοχεύει μόνο τις αμερικανικές βάσεις, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει.

Ακόμη, κάλεσε σε εθνική ενότητα σε τηλεοπτική ομιλία του και δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για να ασκηθεί πίεση στους εχθρούς του Ιράν. Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι θα εκδικηθούν για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους στα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Όπως ανακοίνωσε, οι τραυματίες θα λάβουν δωρεάν περίθαλψη, ενώ η τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσφορά κάποιας οικονομικής αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές.

«Οι εχθροί θα πληρώσουν», είπε, τονίζοντας παράλληλα ότι οι αντίπαλοι «ψεύδονται».

Παράλληλα, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν ευχαρίστησε τον στρατό της χώρας, ο οποίος, όπως είπε, εμπόδισε την κυριαρχία ή τη διαίρεση του Ιράν όταν δέχτηκε επίθεση. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γενναίους μαχητές που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται υπό πίεση και δέχεται επίθεση», δήλωσε.

Διαβεβαίωσε ακόμη, ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αντιστέκεται.

Η αντίσταση στη Υεμένη «θα κάνει επίσης τη δουλειά της», δήλωσε ο Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι και οι ένοπλες ομάδες στο Ιράκ «θέλουν να βοηθήσουν» την ισλαμική επανάσταση.

Τόνισε δε, ότι θα «κάνουν το καλύτερο που μπορούν και θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν την προσπάθεια του νεκρού ηγέτη τους».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στόχος είναι να βελτιωθούν οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες.

Με πληροφορίες από BBC, CNN