Μόνος ο πρίγκιπας Χάρι στη Βρετανία ενώ ο βασιλιάς θέλει να δει τα εγγόνια του: Γιατί δεν ταξίδεψαν η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά

Ενώ τα δημοσιεύματα ήθελαν τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους να επιστρέφουν οικογενειακώς στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, τελικά ο δούκας του Σάσεξ ταξίδεψε μόνος του.

Η Μέγκαν Μαρκλ, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ παρέμειναν στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται να προσπαθεί να δει τα εγγόνια του και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον γιο του.

Ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος φέρονται να προσπαθούν για την πολυαναμενόμενη επανένωση του Βρετανού μονάρχη με τα εγγόνια του, που ζουν στην Καλιφόρνια.

Γιατί η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά δεν ταξίδεψαν στη Βρετανία με τον πρίγκιπα Χάρι

Ο 41χρονος δούκας του Σάσεξ βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία για μια σειρά επαγγελματικών υποχρεώσεων, έπειτα από οικογενειακές διακοπές στην Ευρώπη με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους.

Ο Χάρι και η Μέγκαν «ήλπιζαν να φέρουν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ στη Βρετανία για πρώτη φορά από το 2022», γράφει το περιοδικό People που σύμφωνα με τις πληροφορίες, που επικαλείται, ο λόγος αφορούσε ζητήματα ασφάλειας. Γράφει το περιοδικό: «Λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, ο Χάρι ταξίδεψε μόνος του στο Λονδίνο. Εκείνη τη στιγμή, πάντως, παρέμενε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μέγκαν και τα παιδιά να τον συναντήσουν αργότερα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, εκτός της βρετανικής πρωτεύουσας».

Prince Harry, Duke of Sussex, arrives for The Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice at Chatham House in London, England. Prince Harry, Duke of Sussex, has returned to the United Kingdom to mark one year until the Invictus Games 2027. Reports suggest that… pic.twitter.com/GJbWGsvyng — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) July 7, 2026

Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως εξακολουθούν να υπάρχουν ελπίδες για μια σπάνια συνάντηση του 77χρονου βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του, προσθέτει και επικαλούμενο δημοσίευμα της Mirror, αναφέρει ότι ο βασιλιάς έχει δώσει εντολή σε ανώτερους συνεργάτες του να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ, προκειμένου να βρεθεί χρόνος στο πρόγραμμά του για να συναντήσει τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος είχαν αρκετές κατ' ιδίαν συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες, με μία πηγή να περιγράφει το κλίμα μεταξύ τους ως «ελπιδοφόρο».

Πρίγκιπας Χάρι στη Βρετανία: Το ζήτημα με τη διαμονή του

Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος προσέφερε στην οικογένεια κατάλυμα σε βασιλική έπαυλη, τα μέτρα ασφαλείας δεν θα ίσχυαν εκτός του κτήματος. Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο People στις 29 Ιουνίου, εκπρόσωπος του δούκα του Σάσεξ ανέφερε ότι «το ζήτημα είναι αν παρέχεται κατάλληλη και αναλογική προστασία ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης».

Τότε, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο πρίγκιπας Χάρι συνέχιζε να «εξετάζει κάθε επιλογή που έχει, ώστε η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και τα παιδιά του να έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Πρίγκιπας Χάρι: Η απουσία της οικογένειάς του από τη Βρετανία και η ανάγκη για «συμφιλίωση»

Στις 27 Ιουνίου, η Telegraph ανέφερε ότι ο δούκας του Σάσεξ εξέταζε το ενδεχόμενο «να μεταφέρει αεροπορικώς τη σύζυγό του και τα παιδιά τους στη Βρετανία μόνο για μία ημέρα, ως εναλλακτική λύση ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο χωρίς την παροχή επίσημης ασφάλειας».

Παρότι η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους δεν έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022, ο ίδιος έχει ταξιδέψει αρκετές φορές μόνος του στην πατρίδα του από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020. Έχει συναντήσει τον πατέρα του σε λίγες περιπτώσεις, με πιο πρόσφατη τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν επισκέφθηκε την κατοικία του βασιλιά στο Clarence House στο Λονδίνο και οι δύο τους πέρασαν λίγο λιγότερο από μία ώρα μαζί.

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν έχει κρύψει την επιθυμία του για συμφιλίωση με την οικογένειά του. Σε συνέντευξή του στο BBC, τον Μάιο του 2025, είχε δηλώσει: «Θα ήθελα πολύ να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν έχει πια νόημα να συνεχίζουμε να μαλώνουμε».

Ακόμη, αναγνώρισε ένα από τα ζητήματα που τους χωρίζουν: τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του, καθώς και άλλες συνεντεύξεις που έχει δώσει το ζευγάρι στα media, στις οποίες έθεσαν ζητήματα σχετικά με τη βασιλική οικογένεια.

«Φυσικά, ορισμένα μέλη της οικογένειάς μου δεν θα με συγχωρήσουν ποτέ που έγραψα ένα βιβλίο. Φυσικά, δεν θα με συγχωρήσουν ποτέ για πολλά πράγματα», είπε ο Χάρι.

Με πληροφορίες από People

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