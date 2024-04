Το «μονοπάτι» της ολικής έκλειψης ηλίου από πόλη σε πόλη― 26 φωτογραφίες

Η ολική έκλειψη ηλίου που συνέβη χθες Δευτέρα και ήταν ορατή από τις ακτές του Μεξικού στον Ειρηνικό ως τις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό, δημιουργώντας εντυπωσιακές, σπάνιες και άκρως καθηλωτικές εικόνες.

Η απόκοσμη ηρεμία που δημιουργείται, όταν το φεγγάρι περνά μπροστά από τον ήλιο, τουλάχιστον για λίγα λεπτά εμπνέει θαυμασμό, χαρά και συγκίνηση, καθώς κάθε άνθρωπος αισθάνεται μέλος του σύμπαντος. Εκατομμύρια εικόνες κατέκλυσαν το διαδίκτυο, καθώς όχι μόνο όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία του πλανήτη και η επιστημονική κοινότητα, αλλά και κάθε κάτοικος των περιοχών που ήταν ορατή η έκλειψη, κάθε επισκέπτης που οργάνωσε ταξίδι ειδικά για την έκλειψη ηλίου, για να παρακολουθήσει το φαινόμενο από το καλύτερο δυνατό σημείο, αποτύπωσε τις στιγμές σε φωτογραφίες και βίντεο που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Ελ Σάλτο, Μεξικό

Τοπική ώρα έκλειψης: 2:10 — 2:14 μ.μ.

Μια ομάδα καθηγητών και φοιτητών ταξίδεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ελ Σάλτο στο Μεξικό για να πραγματοποιήσουν το πιο εμπεριστατωμένο πείραμα που έγινε ποτέ χρησιμοποιώντας την έκλειψη για να δοκιμάσουν τη θεωρία της σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Η ιδέα του Αϊνστάιν υποστήριζε ότι ο τεράστιος ήλιος θα κάμψει το φως των γύρω αστεριών περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, αποδεικνύοντας ότι η ύλη μπορεί να τραβήξει και να παραμορφώσει τον χώρο και τον χρόνο. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν πέντε τηλεσκόπια για να μετρήσουν αυτό το αποτέλεσμα πιο ολοκληρωμένα από ποτέ, μετρώντας αστέρια που βρίσκονται τόσο κοντά στον ήλιο, ώστε είναι ορατά μόνο κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.

Μετά από μια αντίστροφη μέτρηση που μετρούσαν όλοι οι παραβρισκόμενοι στα ισπανικά, ο ήλιος σκοτείνιασε και άρχισε η συλλογή δεδομένων. Οι ερευνητές θα τροφοδοτήσουν με τα δεδομένα ένα ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή, το οποίο θα αναλύσει τη θέση των αστεριών και θα καθορίσει πώς ο ήλιος «λύγισε» το φως γύρω τους.

Μέλος της ομάδας του Willamette University που ταξίδεψε στο Μεξικό για να μελετήσει την έκλειψη.

Φοιτητές του Willamette University ελέγχουν τον εξοπλισμό τους λίγο πριν από την έκλειψη.

Η Leti Salazar, κάτοικος του Llano Grande, μόλις πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά για να δει την έκλειψη.

Μια ομάδα καθηγητών και φοιτητών ταξίδεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ελ Σάλτο για να πραγματοποιήσει το πιο ενδελεχές πείραμα που έχει γίνει ποτέ με τη χρήση έκλειψης για να ελεγχθεί η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Στη φωτογραφία φαίνεται να παρακολουθούν το σπάνιο ουράνιο φαινόμενο.

Η Olivia Schutz από το Willamette University παρακολουθεί την έκλειψη.

Ιγκλ Πας, Τέξας

Τοπική ώρα έκλειψης: 2:27 — 2:31 μ.μ.

Στο έδαφος των ΗΠΑ, η ολική έκλειψη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ιγκλ Πας στο Τέξας, όπου το πλήθος, συγκεντρωμένο σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ξέσπασε σε ζητωκραυγές την ώρα που ο ουρανός σκοτείνιαζε από πάνω. Μαθητές αξιοποίησαν την έκλειψη ηλίου για να μάθουν περισσότερα για τον ήλιο και τις επιπτώσεις του στη Γη. Ένα από τα πειράματα που διεξάγονται λόγω της έκλειψης, ονομάζεται Citizen CATE και θα συνδυάσει σύντομα βίντεο που τραβήχτηκαν μέσω τηλεσκοπίου σε μια ταινία διάρκειας μιας ώρας που η NASA λέει ότι θα περιγράφει λεπτομερώς τη μαγνητική δομή μέσα στο στέμμα του ήλιου και θα αποκαλύψει την πυκνότητά του. Αυτό θα βοηθήσει τους επιστήμονες να μετρήσουν τη δύναμη του ηλιακού ανέμου - φορτισμένα σωματίδια που μπορούν να διαταράξουν τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και να παράγουν σέλας όταν φτάσουν στη Γη.

Μαθητές από το Γυμνάσιο Uvalde ήταν μεταξύ των επιστημόνων που χρησιμοποίησαν την έκλειψη για να μάθουν περισσότερα για τον ήλιο και τις επιδράσεις του στη Γη.

Μέλος του προγράμματος Citizen CATE που αποτελείται από μαθητές της λέσχης STEM του Southwest Texas Junior College και μαθητές φυσικών επιστημών από το Uvalde High School προσπαθεί να φωτογραφίσει την ηλιακή έκλειψη στο Uvalde του Τέξας

Μέλη του προγράμματος Citizen CATE παρακολουθούν το δαχτυλίδι του Ήλιου κατά τη διάρκεια της έκλειψης.

Μια οικογένεια παρακολουθεί την έκλειψη στο Τέξας.

Η στιγμή της ολικότητας στο Uvalde του Τέξας.

Ρούσελβιλ, Αρκάνσας

Τοπική ώρα έκλειψης: 2:50 - 2:54 μ.μ.

Στο Ρούσελβιλ, η NASA συγκέντρωσε επιστήμονες και μετέδωσε ζωντανά την πορεία της έκλειψης στο διαδίκτυο. Τουρίστες συγκεντρώθηκαν επίσης εκεί, φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν: «I got mooned at the eclipse». Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, μια μπάντα από το Arkansas Tech University έπαιζε τζαζ. Η NASA φιλοξένησε εργαστήρια και συνεδρίες Q&A με επιστήμονες, τουλάχιστον ένας από τους οποίους έχει πάει στο διάστημα: Μεταξύ των επισκεπτών ήταν ο Mike Massimino, βετεράνος των αποστολών διαστημικών πτήσεων της NASA για την αναβάθμιση του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble το 2002 και το 2009.

Καρμποντέιλ, Ιλινόις

Τοπική ώρα έκλειψης: 2:59 — 3:03 μ.μ.

Το Κάρμποντέιλ στο Ιλινόις των ΗΠΑ λέγεται «σταυροδρόμι της έκλειψης της Αμερικής», καθώς είχε βρεθεί στο «μονοπάτι» της έκλειψης και το 2017 και το 2024. Αυτή τη φορά, τουλάχιστον, ο ουρανός ήταν καθαρός και ένα γεμάτο γήπεδο οπαδών της έκλειψης ξέσπασε σε συλλογικές κραυγές, όταν ήρθε η στιγμή που το φεγγάρι έκρυψε τον ήλιο.

Ειδικά γυαλιά για τους "θεατές" της έκλειψης που συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο Saluki του Πανεπιστημίου Southern Illinois στο Carbondale.

Μπλούμινγκτον, Ιντιάνα

Τοπική ώρα έκλειψης: 3:04 — 3:08 μ.μ.

Για πολλούς από αυτούς που την έζησαν, η έκλειψη ηλίου ήταν και ένα πνευματικό γεγονός. Στο Μπλούμινγκτον, βουδιστές μοναχοί πραγματοποίησαν μια τελετή puja, μια «τελετουργία που τιμά και προωθεί την εσωτερική και πλανητική θεραπεία», σύμφωνα με το Θιβετιανό Μογγολικό Βουδιστικό Πολιτιστικό Κέντρο. Οι παρατηρητές της έκλειψης συνέρρευσαν στη λίμνη Yellowwood όπου μπόρεσαν να βιώσουν την έκλειψη στη φύση.

Κόσμος παρακολουθεί τη φάση της έκλειψης λίγο πριν την ολικότητα της στο Θιβετιανό Μογγολικό Βουδιστικό Πολιτιστικό Κέντρο, στο Bloomington της Ιντιάνα.

Το Θιβετιανό Μογγολικό Βουδιστικό Πολιτιστικό Κέντρο, στο Bloomington της Ιντιάνα τη στιγμή της ολικότητας. Βουδιστές μοναχοί παρακολουθούν την έκλειψη στο Bloomington της Ιντιάνα

Τίφιν, Οχάιο

Τοπική ώρα έκλειψης: 3:11 — 3:15 μ.μ.

Όταν οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου ταξίδευουν προς τη Γη πριν την έκλειψη, εμφανίζονται σαν ένα λαμπρό διαμάντι γύρω από ένα χρυσό δαχτυλίδι. Στο Τίφιν του Οχάιο, ήταν μια ευκαιρία για κάποιους να τελέσουν έναν «αξέχαστο» γάμο σε μια εκδήλωση που ονομάζεται «Elope at the Eclipse» (Κλέψου στην έκλειψη).

Ομάδα νεαρών παρακολουθεί την ολική έκλειψη στο Οχάιο.

Με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό μια ομάδα νεαρών παρακολουθεί την έκλειψη στο Tiffin του Οχάιο.

Ο κόσμος βγάζει φωτογραφίες στην εκδήλωση "Elope at the Eclipse" στο Tiffin του Οχάιο.

Η Maizie Ericksen-Smith και η Andrea Ericksen περιμένουν την έκλειψη.

Στο Tiffin, η έκλειψη έδωσε την ευκαιρία για μερικούς "αξέχαστους" γάμους στην εκδήλωση "Elope at the Eclipse". Στη φωτογραφία ο Will Kunecke και η Alex Hukill λίγο πρίν παντρευτούν.

Καταρράκτες του Νιαγάρα, Ν.Υ.

Τοπική ώρα έκλειψης: 3:18 — 3:21 μ.μ.

Πλήθη συνέρρεαν σε περιοχές - ορόσημα όλης της διαδρομής της ολικής έκλειψης για να απολαύσουν την αξέχαστη θέα. Στους καταρράκτες του Νιαγάρα, παρά την πυκνή συννεφιά, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις όχθες του Νιαγάρα και έστρεψαν τις κάμερες του τηλεφώνου τους προς τον ουρανό.

Πλήθος κόσμου παρακολουθεί την ολική έκλειψη ηλίου από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, Οντάριο. Φωτ.: Getty Images/Ideal Images

Η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή στις ΗΠΑ, από την Καλιφόρνια έως τη Φλόριντα, θα συμβεί στις 12 Αυγούστου 2045.