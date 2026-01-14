Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον Πούτιν, δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος

Δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τονίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που μπορεί να εμποδίσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να απειλήσει την Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα Today του Radio 4, του BBC, δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν είναι αξιόπιστος, αλλά ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τον πρόεδρο Τραμπ στις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Πολωνίας για Τραμπ και Πούτιν

Ο πρόεδρος Ναβρότσκι τόνισε ότι με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν να απειλεί τη χώρα του, καθώς και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο μόνος που μπορεί, όπως είπε, «να λύσει αυτό το πρόβλημα» – καθώς και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στη μαζική εισβολή ρωσικών drones τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στην Πολωνία από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, ο Πρόεδρος Ναβρότσκι χαρακτήρισε την κατάσταση «παράδοξη», προσθέτοντας ότι «μέχρι τότε, κανένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δεν είχε υποστεί επίθεση με drones τέτοιας κλίμακας». Η Ρωσία, είπε, δοκίμαζε τις άμυνες της Πολωνίας και την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, ο Πολωνός πρόεδρος ευχαρίστησε τη Βρετανία για την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών RAF Typhoon για την υπεράσπιση των συνόρων της χώρας του. Είπε ότι η Πολωνία βρισκόταν σε κατάσταση υβριδικού πολέμου με τη Ρωσία από το 2021, καθώς αντιμετώπιζε drones και παραπληροφόρηση.

Αυτή η δραστηριότητα της Ρωσίας στη γκρίζα ζώνη έδειξε ότι «ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς», πρόσθεσε.

Το ζήτημα της Γροιλανδίας

Του τέθηκε ερώτηση σχετικά με τη φιλία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως υπό το φως των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει «με κάθε μέσο» το αυτόνομο δανικό έδαφος της Γροιλανδίας, κάτι που έχει ταράξει την Ευρώπη και απειλεί να προκαλέσει ρωγμές στην πολυετή συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ, επέμεινε, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων για το αντίθετο, εξακολουθούν να είναι ο εγγυητής της ασφάλειας στην Ευρώπη. Αυτό που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για λογαριασμό των Ευρωπαίων, είπε, «άξιζε υποστήριξη και μεγάλο σεβασμό». Ο πρόεδρος Ναβρότσκι είπε ότι μπορούσε να δει την Ευρώπη να «αποσυνδέεται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αυτό δεν ήταν καλό ούτε για την οικονομική ασφάλεια ούτε για τη στρατιωτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό άφηνε ακόμα το δύσκολο ζήτημα της Γροιλανδίας. Αυτή η συζήτηση, είπε, θα πρέπει να παραμείνει θέμα μεταξύ του πρωθυπουργού της Δανίας και του προέδρου Τραμπ. Ο Κάρολ Ναβρότσκι ήταν πεπεισμένος ότι το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί μέσω του ΝΑΤΟ και του διαλόγου μεταξύ της Δανίας και των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος Ναβρότσκι χρησιμοποίησε επίσης αυτή τη συνέντευξη για να επικρίνει τους Ευρωπαίους ηγέτες επειδή, όπως είπε, «ασχολούνται με θέματα που δεν είναι τόσο σημαντικά, με ιδεολογικά ζητήματα όπως, για παράδειγμα, η πράσινη συμφωνία, η κλιματική πολιτική, τα μεταναστευτικά ζητήματα». Η Ευρώπη, είπε, δεν ενίσχυσε την ανθεκτικότητα και την ασφάλειά της όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η Πολωνία διαθέτει σήμερα σχεδόν το 5% του ΑΕΠ της στην άμυνα.

Με πληροφορίες από BBC