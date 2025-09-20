«Monkey barring»: Η νέα τάση στο dating που προβληματίζει τη Gen Z

Στον κόσμο του dating, νέοι όροι εμφανίζονται συνεχώς, συχνά για να περιγράψουν συμπεριφορές που στην ουσία υπήρχαν πάντα. Το πιο πρόσφατο δημιούργημα της Gen Z είναι το «monkey barring», που παραπέμπει στο μονόζυγο της παιδικής χαράς: κρατάς σφιχτά μια μπάρα μέχρι να πιάσεις την επόμενη.

Στις σχέσεις, όμως, σημαίνει πως κάποιος δεν αφήνει τον έναν σύντροφο, αν δεν έχει ήδη εξασφαλίσει τον επόμενο.

Η πρακτική δεν είναι καινούργια, εξηγεί η καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ιντιανάπολις, Αμάντα Μίλερ, αλλά γίνεται πιο έντονη σήμερα. Η Gen Z δυσκολεύεται να δημιουργήσει δεσμούς στον «πραγματικό κόσμο», ενώ οι εφαρμογές γνωριμιών δίνουν την ψευδαίσθηση ατελείωτων επιλογών. «Το συνεχές swipe κάνει να φαίνεται πως υπάρχει άπειρη προσφορά συντρόφων, ενώ δεν είναι έτσι», σημειώνει. Κατά την ίδια, πολλοί στρέφονται στο monkey barring για να αποφύγουν την ευαλωτότητα του χωρισμού και της μοναξιάς.

Τα στοιχεία από Match.com και Hinge δείχνουν ότι οι νεότεροι αναζητούν σοβαρές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα δηλώνουν υψηλά επίπεδα άγχους γύρω από τα ραντεβού. Αυτό οδηγεί σε πιο διστακτική στάση απέναντι στη δέσμευση, με πολλούς να κινούνται στη «γκρίζα ζώνη» ανάμεσα στο casual sex και στη σταθερή σχέση.

Η σύμβουλος σχέσεων Έιμι Τσαν, συγγραφέας του «Breakup Bootcamp», παρατηρεί ότι Gen Z έχει αυξημένο φόβο απόρριψης. Οι εφαρμογές γνωριμιών ενισχύουν μια «νοοτροπία καλαθιού αγορών», όπως τη χαρακτηρίζει, όπου οι χρήστες αξιολογούν τους πιθανούς συντρόφους σαν προϊόντα. Σύμφωνα με Pew Research, πάνω από τους μισούς ενήλικες κάτω των 30 έχουν χρησιμοποιήσει εφαρμογές όπως Tinder, Bumble, Match ή Hinge.

Η Τσαν επισημαίνει ότι οι νέοι λατρεύουν να δίνουν ονόματα σε συμπεριφορές που υπήρχαν πάντα. «Η συναισθηματική τους γλώσσα είναι εντυπωσιακή, μιλούν για όρια, προσκόλληση, “soft launch” νέων σχέσεων. Όμως το να ξέρεις τη θεωρία δεν σημαίνει πάντα ότι κάνεις και τη δουλειά», σχολιάζει.

Είναι το monkey barring απιστία; Η ειδικός Άντζελικα Κοχ από την εφαρμογή γνωριμιών Taimi τονίζει ότι ακόμα κι αν δεν φτάνει σε ανοιχτή απιστία, συχνά γυρίζει μπούμερανγκ. Η Μίλερ υπογραμμίζει ότι διαφέρει ουσιαστικά από την πολυντροφικότητα, καθώς εκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι συναινούν, ενώ στο monkey barring ο ένας σύντροφος έχει ήδη αποφασίσει να φύγει χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος.

Και πώς το αντιμετωπίζει κανείς; Αν υποψιάζεστε ότι ο σύντροφός σας «κρατάει την επόμενη μπάρα», δεν έχει νόημα να παρακολουθείτε εμμονικά τις κινήσεις του ή τα μηνύματά του. Το κλειδί, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι να σκεφτείτε πόσο σοβαρή είναι για εσάς η σχέση και να αποφασίσετε αν θέλετε να συζητήσετε ανοιχτά, να ζητήσετε βοήθεια ή να προχωρήσετε παρακάτω.

Τι συμβαίνει όμως αν ο πειρασμός είναι δικός σας; Η Μίλερ συμβουλεύει: «Αν είναι κάτι που δεν θα κάνατε μπροστά στον σύντροφό σας, μην το κάνετε ούτε πίσω από την πλάτη του».

Με πληροφορίες από USA Today