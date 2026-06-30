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«Μόνιμη επίθεση» στη Δημοκρατία: Σχεδόν 60.000 οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές στη Γερμανία

O αριθμός των προσώπων που εντάσσονται στον χώρο της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής δράσης αυξήθηκε σημαντικά το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ AFD Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
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Οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές παραμένουν η μεγαλύτερη απειλή για τη γερμανική δημοκρατία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο αριθμός των προσώπων που εντάσσονται στον χώρο της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής δράσης αυξήθηκε σημαντικά το 2025, φτάνοντας τις 58.700. Πρόκειται για αύξηση άνω των 8.000 ατόμων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από αυτούς, περίπου 5.600 εκτιμάται ότι έχουν προδιάθεση για βία.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Σινάν Σελέν, δήλωσε ότι η γερμανική δημοκρατία βρίσκεται υπό «σχεδόν μόνιμη επίθεση», τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Σύμφωνα με την έκθεση, οι κύριες δραστηριότητες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών κατά της Γερμανίας προέρχονται κυρίως από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Η άνοδος της AfD στο επίκεντρο της έκθεσης

Η υπηρεσία αποδίδει μεγάλο μέρος της αύξησης των ακροδεξιών εξτρεμιστών στην ανάπτυξη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, της AfD, της οποίας τα μέλη αυξήθηκαν σε 70.000 το 2025.

Το κόμμα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις ομοσπονδιακές εκλογές του περασμένου έτους, εξασφαλίζοντας 152 έδρες στην Bundestag των 630 εδρών, με ποσοστό 20,8%. Στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου θα διεξαχθούν τοπικές εκλογές τον Σεπτέμβριο, οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν κοντά στο 40%, ποσοστό που θα μπορούσε να του επιτρέψει να σχηματίσει για πρώτη φορά κυβέρνηση σε επίπεδο κρατιδίου.

Η AfD είχε χαρακτηριστεί πέρυσι ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, όμως ο χαρακτηρισμός αυτός ανεστάλη τον Φεβρουάριο, μετά την προσφυγή του κόμματος στη Δικαιοσύνη. Η τελική απόφαση εκκρεμεί. Η υπηρεσία εξακολουθεί να την κατατάσσει στις «ύποπτες εξτρεμιστικές οργανώσεις».

Στην έκθεση σημειώνεται ότι, με δεδομένη την αύξηση των μελών της AfD, μπορεί να θεωρηθεί πως έχει διευρυνθεί και ο αριθμός των προσώπων με εξτρεμιστικές τάσεις στο εσωτερικό της. Αναφέρεται επίσης ότι αφηγήματα της ακροδεξιάς και θεωρίες συνωμοσίας, όπως η λεγόμενη «αντικατάσταση πληθυσμού», υιοθετούνται συχνά από την AfD και άλλες ομάδες της δεξιάς.

Στόχος η νεολαία

Η γερμανική υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών προειδοποιεί ότι ακροδεξιές ομάδες επιχειρούν ολοένα και περισσότερο να επηρεάσουν παιδιά και νέους. Σύμφωνα με την έκθεση, η στρατολόγηση νέων μελών γίνεται και μέσω ακροδεξιών μουσικών εκδηλώσεων, οι οποίες έφτασαν επίσης σε αριθμό-ρεκόρ το περασμένο έτος.

Η έκθεση καταγράφει ακόμη περίπου 26.000 ακροδεξιούς εξτρεμιστές που συνδέονται με τα κινήματα Reichsbürger και Selbstverwalter. Οι ομάδες αυτές δεν αναγνωρίζουν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ως νόμιμο κράτος, απορρίπτουν το Σύνταγμα, τους νόμους και τις αρχές, ενώ συχνά προωθούν θεωρίες συνωμοσίας και αντισημιτικά αφηγήματα.

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην ακροδεξιά. Η υπηρεσία αναφέρει ότι αυξήθηκε και ο αριθμός των προσώπων που εντάσσονται στον χώρο του αριστερού εξτρεμισμού, φτάνοντας τις 42.200, δηλαδή 4.200 περισσότερους από το προηγούμενο έτος.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τη σημαντική αύξηση της βίας κατά προσώπων που θεωρούνται ακροδεξιοί, καθώς και κατά αστυνομικών. Η υπηρεσία χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή προειδοποιητικό σήμα για το κράτος δικαίου στη Γερμανία.

Παράλληλα, καταγράφεται μικρή αύξηση και στον αριθμό των προσώπων που συνδέονται με τον ισλαμισμό ή την ισλαμιστική τρομοκρατία, τα οποία ανέρχονται σε 28.645.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ προειδοποίησε, ενόψει του συνεδρίου της AfD στην Ερφούρτη, ότι υπάρχει κίνδυνος επεισοδίων στις διαδηλώσεις κατά της εκδήλωσης. Τόνισε ότι οι διαμαρτυρίες πρέπει να παραμείνουν ειρηνικές.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
 
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O αριθμός των προσώπων που εντάσσονται στον χώρο της ακροδεξιάς εξτρεμιστικής δράσης αυξήθηκε σημαντικά το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος
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