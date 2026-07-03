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Μονακό: Κατονομάστηκε η ύποπτη για την έκρηξη - 39χρονη από την Ουκρανία

Η 39χρονη διέφυγε στη Γερμανία με όχημα - Η Interpol εξέδωσε «ερυθρά αγγελία»

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΝΑΚΟ ΕΚΡΗΞΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Facebook Twitter
Το σημείο της επίθεσης στο Μονακό / Φωτ.: EPA
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Οι αρχές του Μονακό, στο περιθώριο του αιτήματος διεθνούς συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, κατάφεραν και ταυτοποίησαν τη γυναίκα που καταζητείται για τη βομβιστική επίθεση στο Πριγκιπάτο, η οποία φέρεται να είχε στόχο έναν Ουκρανό επιχειρηματία με φερόμενες διασυνδέσεις με τη Ρωσία.

Η Interpol εξέδωσε «ερυθρά αγγελία» σε βάρος της Αναστασία Μπερεζόφσκα, 39 ετών, υπηκόου Ουκρανίας, ζητώντας τον εντοπισμό και την προσωρινή σύλληψή της ενόψει έκδοσης.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, η ύποπτη έχει εντοπιστεί στη Γερμανία, ενώ ο εισαγγελέας του Μονακό αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν μεταμφιεσμένη σε άνδρα.

Το χρονικό της έκρηξης στο Μονακό

Υπενθυμίζεται πως η έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα έξω από πολυκατοικία στο πριγκιπάτο και, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στόχος ήταν ο Ουκρανός επιχειρηματίας Βαντίμ Ιερμολάιεφ. Ουκρανικά μέσα αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί στο στόχαστρο κυρώσεων λόγω των φερόμενων σχέσεών του με τη Ρωσία.

Ο εισαγγελέας του Μονακό έδωσε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε με τηλεχειριστήριο, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι στην οργάνωση της επίθεσης συμμετείχαν περισσότερα από ένα άτομα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ύποπτη φέρεται να χρησιμοποίησε αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες, το οποίο πέρασε από την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν φτάσει στο Μονακό.

Δεν έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική η ενέργεια στο Μονακό

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα σχετικά με το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, χωρίς προς το παρόν να χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως τρομοκρατική ενέργεια.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα. Μία γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ένας άνδρας έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ ένα παιδί τραυματίστηκε ελαφρά και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 39χρονης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές έχουν εκδώσει διεθνές ένταλμα μέσω της Interpol. Η λεγόμενη «ερυθρά αγγελία» αποτελεί αίτημα προς τις αστυνομικές αρχές όλων των χωρών να εντοπίσουν και να προχωρήσουν στην προσωρινή σύλληψη ενός καταζητούμενου, ενόψει της διαδικασίας έκδοσής του.

Ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης στο Μονακό

Στόχος της επίθεσης στο Μονακό, όπως αποδείχθηκε, είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης, Vadim Ermolaev, και δύο μέλη της οικογένειάς του που τραυματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, όταν πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για ενέργεια άνευ προηγουμένου στο πριγκιπάτο.

Ο γενικός εισαγγελέας, Στεφάν Τριμπό, είπε στο AFP ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε σάκα ή δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου του ακινήτου προτού τραπεί σε φυγή. «Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε ο Μιρμάντ.

Είναι «σημαντικό να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες ασφαλείας» για να εξεταστεί το «περιβάλλον των τραυματιών» και να εξακριβωθεί αν και άλλοι μπορεί να είναι στόχος τέτοιων «απειλών» καθώς και για να «διασφαλίσουμε πως δεν θα επαναληφθούν» τέτοια γεγονότα στο μικρό κράτος, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αργά χθες βράδυ.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, που επιβεβαίωσε πληροφορίες που μετέδωσε πρώτο το BFMTV, πρόκειται για τον Vadim Ermolaev, Ουκρανό ολιγάρχη που θεωρείται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία, και τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή συνέχιζε παρά τον πόλεμο δοσοληψίες με την προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα πωλήσεις αλκοολούχων ποτών.

Με πληροφορίες από Sky News

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