Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ: Καταγγελίες για εκτεταμένο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στη Γαλλία

Οι εισαγγελικές αρχές της Γαλλίας ερευνούν τον εκλιπόντα Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ (Mohamed Al-Fayed) και τον αδελφό του, Σαλάχ Φαγέντ, πως ενορχήστρωσαν φερόμενο και εκτεταμένο σύστημα σεξουαλικής διακίνησης και κακοποίησης σε γαλλικό έδαφος.

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, που πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ιδιοκτήτης των πολυκαταστημάτων Χάροντς, του ξενοδοχείου Ritz Paris και της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ.

Σύμφωνα με δικηγόρους θυμάτων, πίσω από τη δημόσια εικόνα πολυτέλειας, κρυβόταν ένα «σκοτεινό δίκτυο» κακοποίησης, με ομοιότητες -όπως λένε- με την υπόθεση του Αμερικανού χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ: Καταγγελίες από δεκάδες γυναίκες

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έρευνα του BBC το 2024, στην οποία νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στα Χάροντςε κατηγόρησαν τον αλ Φαγέντ για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακοινώσει ότι μέχρι στιγμής 154 γυναίκες έχουν καταθέσει πως υπέστησαν κακοποίηση.

Ωστόσο, ορισμένα θύματα εκφράζουν απογοήτευση για την πορεία της έρευνας στη Βρετανία και στράφηκαν στη Γαλλία, όπου η υπόθεση χειρίζεται ειδική μονάδα κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Η Ρέιτσελ Λάου, πρώην εργαζόμενη των αλ Φαγέντ, κατέθεσε στις γαλλικές αρχές για περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα. Περιγράφει ότι μετά την πρόσληψή της υποβλήθηκε σε εξαντλητικές ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων κοινοποιήθηκαν στο Χάροντς, ενώ προσωπικές πληροφορίες για την οικογένεια και τη σχέση της καταγράφηκαν σε έκθεση που, όπως λένε οι δικηγόροι της, χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθεί η «καταλληλότητά» της.

Σύμφωνα με την ίδια, μεταφέρθηκε με ιδιωτικό τζετ στη Γαλλία, για να εργαστεί ως βοηθός του Σαλάχ Φαγέντ, ωστόσο αντί για διοικητικά καθήκοντα βρέθηκε απομονωμένη σε γιοτ, με το διαβατήριό της να κατάσχεται προσωρινά. Περιγράφει περιστατικά χρήσης ουσιών, σεξουαλικής παρενόχλησης και φόβου για την ασφάλειά της.

Ανάλογη είναι και η μαρτυρία της Κριστίνα Σβένσον, πρώην βοηθού στο Ritz στο Παρίσι, η οποία κατήγγειλε στις αρχές ότι ο Μοχάμεντ αλ Φαγέντ επιχειρούσε επανειλημμένα να της επιτεθεί σεξουαλικά. Όπως ανέφερε, κατά τη διαδικασία πρόσληψής της δόθηκε έμφαση στην εμφάνισή της και στο προσωπικό της προφίλ.

Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ: «Οργανωμένο σύστημα»

Οι δικηγόροι των καταγγελλουσών υποστηρίζουν ότι οι μαρτυρίες σκιαγραφούν ένα «οργανωμένο σύστημα» επιλογής, μεταφοράς, απομόνωσης και εκφοβισμού νεαρών γυναικών, με μοτίβα που θυμίζουν την υπόθεση Έπσταϊν.

Το Ritz Paris δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένο» για τις καταγγελίες και πρόθυμο να συνεργαστεί πλήρως με τις δικαστικές αρχές. Τα Harrods ανέφεραν ότι περισσότερες από 180 επιζήσασες έχουν λάβει υποστήριξη μέσω ανεξάρτητου μηχανισμού και κάλεσαν όσες γυναίκες το επιθυμούν να προσφύγουν στο πρόγραμμα αποζημιώσεων.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται, εστιάζοντας και σε πρόσωπα που ενδεχομένως διευκόλυναν ή συγκάλυψαν τη δράση.

Παρά τον θάνατο των δύο αδελφών, οι γαλλικές αρχές εξετάζουν αν μπορούν να στοιχειοθετηθούν ευθύνες άλλων εμπλεκομένων και να ταυτοποιηθούν περιπτώσεις που δεν έχουν παραγραφεί.

Με πληροφορίες από AFP News Agency