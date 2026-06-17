Μητέρα στην Ιταλία μηνύει Meta και TikTok για την αυτοκτονία της κόρης της

Μια μητέρα από την Ιταλία προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά των Meta και TikTok, υποστηρίζοντας ότι οι αλγόριθμοι των δύο πλατφορμών συνέβαλαν στην επιδείνωση της ψυχικής κατάστασης της 12χρονης κόρης της, η οποία αυτοκτόνησε το 2024.

Η υπόθεση αποτελεί την πρώτη συλλογική αγωγή στην Ιταλία που στρέφεται άμεσα κατά εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων τους και την επίδρασή τους στους ανηλίκους.

Η Ιρένε Ροτζέρο Ούγκες δήλωσε στο Reuters ότι η κόρη της, Ροσέλα, άρχισε να αναζητά περιεχόμενο σχετικό με την κατάθλιψη τον Σεπτέμβριο του 2023. Σύμφωνα με τους γονείς της, οι πλατφόρμες συνέχισαν να της προτείνουν παρόμοιο υλικό, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες. Μετά τον θάνατό της, οι γονείς ανακάλυψαν ότι διατηρούσε κρυφό λογαριασμό στο Instagram με το όνομα «Just a dead pers0n».

Italian mother takes on Meta, TikTok after daughter's death https://t.co/7GWhAaPMyx https://t.co/7GWhAaPMyx — Reuters (@Reuters) June 17, 2026

Τι ζητούν οι οικογένειες για Meta και TikTok

Οι οικογένειες που συμμετέχουν στην προσφυγή σε βάρος των «κολοσσών» τεχνολογίας, ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς για τους ανηλίκους και μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύπτουν από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Την ίδια ώρα, οι Meta και TikTok απορρίπτουν τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας, φίλτρα περιεχομένου και εργαλεία γονικού ελέγχου.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Rossella Ugues’ parents are among a number of families in Italy that have brought a lawsuit against Instagram-and-Facebook-owner Meta, and its biggest social media rival TikTok. In the first collective action in Italy to directly challenge social media companies and their… — Reuters (@Reuters) June 17, 2026

Οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί σε βάρος της Meta και του TikTok

Η συγκεκριμένη μήνυση στην Ιταλία δεν είναι η πρώτη που επιχειρεί να συνδέσει τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων με προβλήματα ψυχικής υγείας ανηλίκων.

Το 2023 δεκάδες αμερικανικές πολιτείες και εκατοντάδες οικογένειες κατέθεσαν αγωγές κατά της Meta, υποστηρίζοντας ότι το Instagram σχεδιάστηκε με τρόπο που ενισχύει τον εθισμό και επιδεινώνει προβλήματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη και οι διατροφικές διαταραχές σε εφήβους.

Την ίδια χρονιά, η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης και άλλοι εισαγγελείς πολιτειών κατηγόρησαν τη Meta ότι γνώριζε τους κινδύνους για τους ανηλίκους αλλά συνέχισε να προωθεί λειτουργίες που αυξάνουν τον χρόνο χρήσης της πλατφόρμας.

Παράλληλα, στις ΗΠΑ έχουν κατατεθεί αγωγές και κατά του TikTok από οικογένειες ανηλίκων που πέθαναν ή τραυματίστηκαν συμμετέχοντας σε επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις (challenges) που διαδόθηκαν μέσω της πλατφόρμας.

Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις βρίσκονται ακόμη στα δικαστήρια και δεν έχουν οδηγήσει σε οριστικές αποφάσεις που να αποδίδουν νομική ευθύνη στους αλγορίθμους των εταιρειών για αυτοκτονίες ή θανάτους ανηλίκων.

Με πληροφορίες από Reuters

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