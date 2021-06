Mission: Impossible 7- Σταμάτησαν (ξανά) τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Τομ Κρουζ

Σταμάτησαν για μία ακόμα φορά τα γυρίσματα του Mission Impossible 7 με τον Τομ Κρουζ καθώς βρέθηκε θετικό κρούσμα κορωνοϊού σε ανθρώπους της παραγωγής.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσοι έχουν βρεθεί θετικοί ωστόσο η Paramount Picture ανακοίνωσε ότι «Έχουμε σταματήσει προσωρινά την παραγωγή στο Mission: Impossible 7 έως τις 14 Ιουνίου, λόγω θετικών αποτελεσμάτων σε τεστ κορωνοϊού. Ακολουθούμε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση».

Δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή πότε θα συνεχιστεί η παραγωγή.

Βέβαια, τα νέα έρχονται αρκετούς μήνες μετά τη διαρροή μιας ηχογραφημένης πολύ κακής στιγμής του Τομ Κρουζ, που φέρεται να βρίζει και να μιλά άσχημα σε άτομα του συνεργείου που δεν τηρούσαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας κατά του κορωνοϊού.

Τον Δεκέμβριο, μια ηχογράφηση δύο λεπτών - που δημοσιεύτηκε από την The Sun και επικυρώθηκε από πηγές στους The New York Times - εμφάνισε τον πρωταγωνιστή και παραγωγό να φωνάζει σε μέλη της ομάδας παραγωγής στο Λονδίνο.

Τότε, ο ηθοποιός εξοργίστηκε όταν είδε δύο μέλη του συνεργείου να στέκονται μαζί σε μία οθόνη υπολογιστή, παραβιάζοντας τον κανόνα για την τήρηση αποστάσεων στα γυρίσματα, σύμφωνα με τη Sun.

«Δεν θέλω να το ξαναδώ ποτέ αυτό! Ποτέ! Και αν το κάνετε, θα απολυθείτε!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μιλάω στο τηλέφωνο με κάθε γα@@@@νο στούντιο, με ασφαλιστικές εταιρείες και παραγωγούς και κοιτάζουν εμάς, μας χρησιμοποιούν για να κάνουν τις δικές τους ταινίες. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας μα@@κες!», είπε ο Τομ Κρουζ στα μέλη του συνεργείου, σύμφωνα με τη Sun.

«Καμία δικαιολογία. Μπορείτε να το πείτε αυτό στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους επειδή η βιομηχανία μας είναι κλειστή. Αυτό δεν θα φέρει το φαγητό στο τραπέζι τους, ούτε θα πληρώσει για τις σπουδές τους», συνέχισε στο ξέσπασμά του.

«Με αυτή τη σκέψη κοιμάμαι κάθε βράδυ. Το μέλλον αυτής της γα@@@@νης βιομηχανίας», ανέφερε ακόμη. «Δεν θα σταματήσουμε αυτή τη γα@@@@νη ταινία! Είναι κατανοητό; Αν το ξαναδώ, φύγατε», ξεκαθάρισε στα μέλη του συνεργείου. «Καταλαβαίνετε την ευθύνη που έχετε;», τους ρώτησε και σε άλλο σημείο ανέφερε: «Αν σταματήσουμε αυτό θα κοστίσει τις γα@@@@νες δουλειές ανθρώπων, το σπίτι τους, την οικογένειά τους. Αυτό συμβαίνει».

Τα γυρίσματα για την ταινία είχαν σταματήσει στη Βενετία τον Φεβρουάριο, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού στη χώρα και ξεκίνησαν ξανά τον Σεπτέμβριο.

Από τότε έχουν γίνει γυρίσματα στην Ιταλία, τη Νορβηγία και τη Βρετανία, σύμφωνα με το Reuters. Η παραγωγή σταμάτησε ξανά τον Οκτώβριο, όταν 12 μέλη του συνεργείου στα γυρίσματα στην Ιταλία βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό, σύμφωνα με το Variety.

Με πληροφορίες του Variety/People/Reuters