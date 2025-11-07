Miss Universe: Ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας ο εκπρόσωπος που αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Ο εκτελεστικός διευθυντής του διαγωνισμού Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, που πρόσβαλε τη Μις Μεξικό, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ξεσπώντας σε κλάματα για τη συμπεριφορά του απέναντι στη Φατίμα Μπος.

Συγκεκριμένα, την αποκάλεσε «χαζή» και η συμπεριφορά του προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των ανθρώπων της διοργάνωσης, αλλά κυρίως, των υπόλοιπων γυναικών που διαγωνίζονται στα καλλιστεία.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», είπε με δάκρυα στα μάτια ο διευθυντής του Miss Universe Thailand σε συνέντευξη Τύπου. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας εμφανίζεται δακρυσμένος, την ώρα που πίσω του στέκεται ένας άνδρας που κρατά χαρτομάντιλα.

Λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υποδοχής των διαγωνιζόμενων, απολογήθηκε ξανά - αυτή τη φορά μπροστά στις ίδιες τις συμμετέχουσες.

«Δεν είχα σκοπό να βλάψω κανέναν. Σας σέβομαι όλες», είπε. «Λυπάμαι πολύ για ό,τι συνέβη. Αν κάποια ένιωσε άβολα ή επηρεάστηκε από το περιστατικό, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη».

Miss Universe: Η στιγμή που ο εκπρόσωπος αποκαλεί τη Μις Μεξικό «χαζή»

Η δημόσια απολογία του ήρθε έπειτα από έντονες αντιδράσεις για τη συμπεριφορά του προς τη Μις Μεξικό, σε εκδήλωση του διαγωνισμού που μεταδόθηκε ζωντανά από το Miss Universe Thailand στο Facebook. Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των κορδελών, ο Itsaragrisil κάλεσε τη Φατίμα Μπος στο μικρόφωνο, κατηγορώντας την ότι δεν συμμετείχε σε φωτογράφιση χορηγού.

«Mexico, πού είσαι;» ακούγεται να λέει. «Άκουσα ότι δεν θέλεις να υποστηρίξεις τίποτα που σχετίζεται με την Ταϊλάνδη. Ισχύει;»

Η ένταση κορυφώθηκε, με τον Ταϊλανδό να τη χαρακτηρίζει «χαζή» (“dummy”), ενώ εκείνη του απάντησε: «Γιατί έχω φωνή. Δεν με σέβεσαι ως γυναίκα».

Ο Itsaragrisil κάλεσε τότε την ασφάλεια να τη βγάλει εκτός αίθουσας, προκαλώντας την οργή των υπόλοιπων συμμετεχουσών. Πάνω από δώδεκα διαγωνιζόμενες αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Μις Μεξικό.

«Καθίστε κάτω», ακούγεται να φωνάζει ο Ταϊλανδός διοργανωτής. «Όποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, να καθίσει κάτω».

Ο πρόεδρος του Miss Universe, Ραούλ Ρότσα Καντού, καταδίκασε έντονα τη στάση του Itsaragrisil, ανακοινώνοντας ότι άλλος αξιωματούχος θα μεταβεί στην Ταϊλάνδη για να επιβλέψει το υπόλοιπο των εκδηλώσεων. Όπως δήλωσε, ο Ταϊλανδός «εξευτέλισε, προσέβαλε και έδειξε πλήρη έλλειψη σεβασμού, ενώ κάλεσε την ασφάλεια να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, επιχειρώντας να τη φιμώσει και να την αποκλείσει».