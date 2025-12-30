Miss Universe: Καταδίκη και δύο χρόνια φυλάκισης για τη συνιδιοκτήτρια του διαγωνισμού

Σε δύο χρόνια φυλάκισης -για απάτη μεταξύ άλλων- καταδικάστηκε μία από τις συνιδιοκτήτριες του Miss Universe, η επιχειρηματίας από την Ταϊλάνδη, Αν Τζακαπόνγκ Τζακρατζουτατίπ.

Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου από δικαστήριο της Μπανγκόκ και αφορά υπόθεση απάτης που σχετίζεται με επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα ύψους περίπου 952.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με το Bangkok Post, η Τζακρατζουτατίπ κρίθηκε ένοχη για παραπλάνηση επενδυτή, καθώς -όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση- παρουσίασε ψευδή στοιχεία και απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας της, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.

Miss Universe: Η καταγγελία πλαστικού χειρουργού

Η υπόθεση αφορά καταγγελία πλαστικού χειρουργού, ο οποίος υποστήριξε ότι πείστηκε να επενδύσει σε ομόλογα της JKN Global Group το καλοκαίρι του 2023, χωρίς να γνωρίζει ότι η εταιρεία αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυναμία αποπληρωμής. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ίδια και ο όμιλος αποκόμισαν παράνομα περίπου 30 εκατ. μπατ, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στον ενάγοντα.

Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, η επιχειρηματίας δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο την ημέρα της ανακοίνωσης της απόφασης και παραμένει ασύλληπτη, με τις Αρχές να έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης. Εγχώρια μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θεωρείται ύποπτη φυγής, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως ενδέχεται να έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Η καταδίκη έρχεται έπειτα από έναν χρόνο έντονων αναταράξεων γύρω από τον διαγωνισμό Miss Universe, που περιλάμβαναν οικονομικά προβλήματα, δικαστικές έρευνες και αρνητική δημοσιότητα.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με ελέγχους και σε άλλους συνιδιοκτήτες του οργανισμού σε διαφορετικές χώρες, γεγονός που έχει εντείνει τα ερωτήματα για τη διοίκηση και το μέλλον του ιστορικού θεσμού.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ίδια η Anne Jakrajutatip ούτε εκπρόσωποι του Miss Universe έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση για την καταδίκη, ενώ οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές της Ταϊλάνδης δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις πληροφορίες περί διαφυγής της.

Με πληροφορίες από People