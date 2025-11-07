Miss Universe: Από τη λάμψη στην αγανάκτηση και τα κλάματα - «Είμαι άνθρωπος, σας σέβομαι όλες»

Ο διαγωνισμός Miss Universe (Μις Υφήλιος) μαζί με τον διαγωνισμό Μις Κόσμος, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς ομορφιάς από όταν ιδρύθηκε.

Κεντρική ιδέα του διαγωνισμού είναι «τα ανθρωπιστικά ζητήματα να είναι μια φωνή που επηρεάζει τη θετική αλλαγή στον κόσμο».

Ωστόσο, η φετινή τελετή στιγματίστηκε από τον χαρακτηρισμό «χαζή» στη Μις Μεξικό, με αποτέλεσμα αρκετές διαγωνιζόμενες να αποχωρούν από την εκδήλωση.

Miss Universe: Εκπρόσωπος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Κατά τη διάρκεια τελετής πριν από τον διαγωνισμό, ο Nawat Itsaragrisil μάλωσε τη Fatima Bosch μπροστά σε δεκάδες υποψήφιες, επειδή- όπως είπε- δεν είχε ανεβάσει προωθητικό περιεχόμενο στα social media.

Όταν η Μις Μεξικό αντέδρασε, ο Itsaragrisil κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσες την υποστήριζαν. Η Μπος αποχώρησε από την αίθουσα και αρκετές διαγωνιζόμενες την ακολούθησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Το περιστατικό, που μεταδόθηκε ζωντανά, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο οργανισμός Miss Universe (MUO) καταδίκασε τη «κακόβουλη» συμπεριφορά του Itsaragrisil, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη.

Οι διαγωνιζόμενες, νικήτριες των εθνικών τους διαγωνισμών, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση της Τρίτης φορώντας τις κορδέλες και τα βραδινά τους φορέματα.

Στο βίντεο ακούγονται να αντιμιλούν στον Itsaragrisil, όταν εκείνος ανεβάζει τον τόνο της φωνής του προς τη Μις Μεξικό, λέγοντάς της επανειλημμένα να σταματήσει να μιλά.

Καθώς πολλές γυναίκες σηκώνονται για να δείξουν την υποστήριξή τους, εκείνος λέει: «Όποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, να καθίσει κάτω».

Παρά την προειδοποίηση, η πλειοψηφία των διαγωνιζομένων σηκώθηκε, με αρκετές να κατευθύνονται προς την έξοδο.

Μετά την αποχώρησή της, η Μπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο 60χρονος «δεν έδειξε σεβασμό» και την αποκάλεσε «χαζή».

Ο Itsaragrisil αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν.

Πολλά μέσα μετέδωσαν ότι την αποκάλεσε «dumbhead», όμως εκείνος ισχυρίστηκε αργότερα ότι εννοούσε πως η Μπος είχε προκαλέσει «ζημιά».

Η συμπεριφορά του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του οργανισμού Miss Universe, ο οποίος έστειλε διεθνή ομάδα στελεχών για να αναλάβει τη διοργάνωση.

Miss Universe: Κύμα αγανάκτησης μετά τον χαρακτηρισμό «χαζή»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο πρόεδρος του MUO Ραούλ Ρότσα είπε ότι ο Itsaragrisil «ξέχασε την πραγματική έννοια του να είσαι οικοδεσπότης».

Πρόσθεσε ότι ο Ταϊλανδός εκπρόσωπος «ταπείνωσε, προσέβαλε και έδειξε έλλειψη σεβασμού» στη Μις Μεξικό, ενώ διέπραξε «σοβαρή κατάχρηση εξουσίας καλώντας την ασφάλεια να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα».

Η Μπος δήλωσε αργότερα σε συνέντευξή της: «Θέλω απλώς να πω στη χώρα μου ότι δεν φοβάμαι να ακουστεί η φωνή μου. Είναι πιο δυνατή από ποτέ. Έχω σκοπό, έχω πράγματα να πω».

Και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα για να με ντύνουν, να με μακιγιάρουν και να μου αλλάζουν ρούχα. Ήρθα εδώ για να είμαι η φωνή των γυναικών και των κοριτσιών που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, και για να δείξω στη χώρα μου ότι είμαι απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτό».

Το βίντεο με τον Itsaragrisil προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στους θαυμαστές του διαγωνισμού, οι οποίοι επαίνεσαν τη στάση της Μις Μεξικό.

Miss Universe: Ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας ο εκπρόσωπος

Ο εκτελεστικός διευθυντής του διαγωνισμού Miss Universe, Nawat Itsaragrisil, που πρόσβαλε τη Μις Μεξικό, ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ξεσπώντας σε κλάματα για τη συμπεριφορά του απέναντι στη Φατίμα Μπος.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», είπε με δάκρυα στα μάτια ο διευθυντής του Miss Universe Thailand σε συνέντευξη Τύπου. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας εμφανίζεται δακρυσμένος, την ώρα που πίσω του στέκεται ένας άνδρας που κρατά χαρτομάντιλα.

Λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υποδοχής των διαγωνιζόμενων, απολογήθηκε ξανά, αυτή τη φορά μπροστά στις ίδιες τις συμμετέχουσες. «Δεν είχα σκοπό να βλάψω κανέναν. Σας σέβομαι όλες», είπε. «Λυπάμαι πολύ για ό,τι συνέβη. Αν κάποια ένιωσε άβολα ή επηρεάστηκε από το περιστατικό, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη».

Miss Universe: Η ιστορία του διαγωνισμού

Ο τίτλος «Miss Universe» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Διεθνή Διαγωνισμό Καλλωπισμού το 1926. Αυτός ο διαγωνισμός διεξαγόταν ετησίως μέχρι το 1935, όταν η Μεγάλη Ύφεση και άλλα γεγονότα που προηγήθηκαν του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν στην κατάρρευσή του.

Ο τρέχων διαγωνισμός Μις Υφήλιος ιδρύθηκε το 1952 από την Pacific Knitting Mills, μια εταιρεία ένδυσης με έδρα την Καλιφόρνια και κατασκευαστή μαγιό Catalina, και έκτοτε έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία ήταν ο χορηγός του διαγωνισμού Μις Αμερική μέχρι το 1951, όταν η νικήτρια, Yolande Betbeze, αρνήθηκε να ποζάρει για δημόσιες φωτογραφίες φορώντας ένα από τα μαγιό της. Το 1952, η Pacific Knitting Mills οργάνωσε τους διαγωνισμούς Μις ΗΠΑ και Μις Υφήλιος, συν-χορηγώντας τους για δεκαετίες που ακολούθησαν.

Η Armi Kuusela, από τη Φινλανδία, είναι η πρώτη κάτοχος του τίτλου, το 1952, αλλά παραιτήθηκε από τον τίτλο της, αν και όχι επίσημα. Ο πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς Miss Universe πραγματοποιήθηκε στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια εκείνη τη χρονιά.

Η Κορίνα Τσοπέη αναδείχθηκε Miss Universe, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, το 1964.