Miss Universe 2025: Τρανς μοντέλο από το Βιετνάμ στον διαγωνισμό για να «σπάσει τα στερεότυπα»

Την Τετάρτη (24/9) ανακοινώθηκε ότι η Nguyen Huong Giang, πρώην Miss International Queen, θα είναι η εκπρόσωπος του Βιετνάμ στον διαγωνισμό Miss Universe (Μις Υφήλιος) 2025.

Η Giang είναι επίσης η πρώτη τρανς υποψήφια του Βιετνάμ στον διαγωνισμό ομορφιάς.

Σε δήλωσή της στο Instagram, εχθές Πέμπτη, η Giang είπε ότι η συμμετοχή της αποτελεί «μια πόρτα προς την ισότητα και την ελπίδα, κάτι που κανένας άλλος μεγάλος διαγωνισμός δεν είχε επιλέξει να κάνει». Στη συνέχεια πρόσθεσε:« Ο διαγωνισμός Miss Universe έχει γίνει μια σκηνή όπου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, όλες οι γυναίκες είναι γυναίκες, στηρίζοντας η μία την άλλη και λάμποντας μαζί μπροστά σε δισεκατομμύρια ανθρώπους.»

Η Giang συνέχισε λέγοντας ότι θέλει να δείξει στον κόσμο ότι «τίποτα δεν είναι αδύνατο και ποτέ δεν είναι αργά για καμία γυναίκα να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του Miss Universe για να σπάσει στερεότυπα και να προσφέρει στην κοινότητά της».

Πρόσθεσε επίσης ότι η συμμετοχή της πρέπει να εμπνεύσει τους ανθρώπους να κάνουν όσα θέλουν στη ζωή τους. «Αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορία για το φύλο. Είναι μια ιστορία για τους ανθρώπους, για την πίστη. Πιστέψτε ότι με αρκετή προσπάθεια, μια μέρα μπορείτε όλοι να αλλάξετε τη δική σας ζωή. Το σημείο εκκίνησής σας δεν καθορίζει τα όριά σας», κατέληξε.

Το Miss Universe Vietnam ανακοίνωσε την Τετάρτη μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η Giang θα εκπροσωπήσει τη χώρα. Η διοργάνωση αναφέρθηκε στη «θηλυκή ομορφιά, την εξυπνάδα, την αυτοπεποίθηση, το θάρρος και πάνω απ’ όλα την καλή καρδιά της Huong Giang, που δεν σταματά ποτέ να προσπαθεί».

Η λεζάντα της ανάρτησης συνεχίζει: «Αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της δύναμης της ανθεκτικότητας και του ταλέντου. Το εμπνευσμένο και υπερήφανο ταξίδι της Huong Giang καλύπτει πολλούς ρόλους: τραγουδίστρια, ηθοποιός, μοντέλο, παρουσιαστής, κριτής και παραγωγός.

Οι τρανς γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν στο Miss Universe από το 2012. Από το 2022, οι παντρεμένες γυναίκες και οι μητέρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Ο πρόεδρος του διαγωνισμού είναι ο Μεξικανός επιχειρηματίας Raul Rocha Cantu. Η Anne Jakrajutatip, τρανς και ιδιοκτήτρια του JKN Global Group, που κατέχει μετοχές του Miss Universe, είναι η διευθύνουσα σύμβουλος. Ο διαγωνισμός είχε στο παρελθόν ως ιδιοκτήτη τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 74ος διαγωνισμός Miss Universe θα πραγματοποιηθεί στην Ταϊλάνδη την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.