Miss Universe 2025: Εκπρόσωπος της διοργάνωσης αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό

Αρκετές διαγωνιζόμενες αποχώρησαν από εκδήλωση του διαγωνισμού ομορφιάς Miss Universe 2025 (Μις Υφήλιος) ύστερα από περιστατικό, κατά το οποίο εκπρόσωπος της διοργανώτριας χώρας, της Ταϊλάνδης, επέπληξε δημόσια τη Μις Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια τελετής πριν από τον διαγωνισμό, ο Nawat Itsaragrisil μάλωσε τη Fatima Bosch μπροστά σε δεκάδες υποψήφιες, επειδή -όπως είπε- δεν είχε ανεβάσει προωθητικό περιεχόμενο στα social media.

Όταν η Μις Μεξικό αντέδρασε, ο Itsaragrisil κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσες την υποστήριζαν. Η Μπος αποχώρησε από την αίθουσα και αρκετές διαγωνιζόμενες την ακολούθησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Το περιστατικό, που μεταδόθηκε ζωντανά, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο οργανισμός Miss Universe (MUO) καταδίκασε τη «κακόβουλη» συμπεριφορά του Itsaragrisil, ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη.

Οι διαγωνιζόμενες, νικήτριες των εθνικών τους διαγωνισμών, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση της Τρίτης φορώντας τις κορδέλες και τα βραδινά τους φορέματα. Στο βίντεο ακούγονται να αντιμιλούν στον Itsaragrisil, όταν εκείνος ανεβάζει τον τόνο της φωνής του προς τη Μις Μεξικό, λέγοντάς της επανειλημμένα να σταματήσει να μιλά.

Καθώς πολλές γυναίκες σηκώνονται για να δείξουν την υποστήριξή τους, εκείνος λέει: «Όποια θέλει να συνεχίσει τον διαγωνισμό, να καθίσει κάτω».

Παρά την προειδοποίηση, η πλειοψηφία των διαγωνιζομένων σηκώθηκε, με αρκετές να κατευθύνονται προς την έξοδο.

Μετά την αποχώρησή της, η Bosch δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο 60χρονος «δεν έδειξε σεβασμό» και την αποκάλεσε «χαζή».

Ο Itsaragrisil αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν. Πολλά μέσα μετέδωσαν ότι την αποκάλεσε «dumbhead», όμως εκείνος ισχυρίστηκε αργότερα ότι εννοούσε πως η Bosch είχε προκαλέσει «ζημιά».

Η συμπεριφορά του προκάλεσε την έντονη αντίδραση του οργανισμού Miss Universe, ο οποίος έστειλε διεθνή ομάδα στελεχών για να αναλάβει τη διοργάνωση.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο πρόεδρος του MUO Ραούλ Ρότσα είπε ότι ο Ιτσαραγκρισίλ «ξέχασε την πραγματική έννοια του να είσαι οικοδεσπότης».

Πρόσθεσε ότι ο Ταϊλανδός εκπρόσωπος «ταπείνωσε, προσέβαλε και έδειξε έλλειψη σεβασμού» στη Μις Μεξικό, ενώ διέπραξε «σοβαρή κατάχρηση εξουσίας καλώντας την ασφάλεια να εκφοβίσει μια ανυπεράσπιστη γυναίκα».

Σύμφωνα με τον Ρότσα, η συμμετοχή του Ιτσαραγκρισίλ στον διαγωνισμό θα περιοριστεί “στο ελάχιστο ή θα τερματιστεί πλήρως”, ενώ ο οργανισμός σκοπεύει να προχωρήσει και σε νομικές ενέργειες εναντίον του.

«Θέλω να επαναλάβω ότι τα καλλιστεία Miss Universe είναι μια πλατφόρμα ενδυνάμωσης των γυναικών, ώστε οι φωνές τους να ακούγονται σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ρότσα.

Η Bosch δήλωσε αργότερα σε συνέντευξή της: «Θέλω απλώς να πω στη χώρα μου ότι δεν φοβάμαι να ακουστεί η φωνή μου. Είναι πιο δυνατή από ποτέ. Έχω σκοπό, έχω πράγματα να πω».

Και πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι κούκλα για να με ντύνουν, να με μακιγιάρουν και να μου αλλάζουν ρούχα. Ήρθα εδώ για να είμαι η φωνή των γυναικών και των κοριτσιών που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, και για να δείξω στη χώρα μου ότι είμαι απόλυτα αφοσιωμένη σε αυτό».

Το βίντεο με τον Itsaragrisil προκάλεσε κύμα αγανάκτησης στους θαυμαστές του διαγωνισμού, οι οποίοι επαίνεσαν τη στάση της Μις Μεξικό.

Σε δική του ανάρτηση στα social media, ο Nawat Itsaragrisil δήλωσε: «Αν κάποιος ένιωσε άσχημα, άβολα, ζητώ συγγνώμη από όλους - ιδίως από τα περίπου 75 κορίτσια που ήταν παρόντα».

Η νέα Μις Υφήλιος θα στεφθεί στις 21 Νοεμβρίου.