Miss Universe 2025: Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό είναι η φετινή νικήτρια

Η Φατίμα Μπος από το Μεξικό ανακηρύχθηκε Miss Universe 2025 σε έναν διαγωνισμό που επισκιάστηκε από σκάνδαλα. Η 25χρονη στέφθηκε από την περσινή νικήτρια Βικτόρια Κίερ Τάιλβιγκ από τη Δανία.

Ο διαγωνισμός Miss Universe είναι ευρέως γνωστός ως το «Super Bowl» των καλλιστείων και προσελκύει εκατομμύρια θεατές κάθε χρόνο. Οι εκπρόσωποι κάθε χώρας επιλέγονται μέσω τοπικών διαγωνισμών που λαμβάνουν άδεια από τον οργανισμό Miss Universe.

Η Praveenar Singh από την Ταϊλάνδη κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ η Stephany Abasali (Βενεζουέλα), η Ahtisa Manalo (Φιλιππίνες) και η Olivia Yacé (Ακτή Ελεφαντοστού) συμπλήρωσαν την πεντάδα.

Η Ταϊλάνδη, η φετινή διοργανώτρια χώρα, διαθέτει μια δυναμική και προσοδοφόρα βιομηχανία καλλιστείων, μαζί με τις Φιλιππίνες. Το γεγονός περιλάμβανε εκπροσώπους από 120 χώρες.

Η Ναντίν Αγιούμπ έγινε η πρώτη γυναίκα που εκπροσώπησε τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό και έφτασε στις 30 φιναλίστ πριν αποκλειστεί. Ο τελικός της Παρασκευής παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό κωμικό Στιβ Μπερν και άνοιξε με εμφάνιση του Ταϊλανδού τραγουδιστή Τζεφ Σάτουρ.

Στις φιναλίστ τέθηκαν ερωτήσεις όπως ποιο παγκόσμιο ζήτημα θα συζητούσαν εάν μιλούσαν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και πώς θα χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα του Miss Universe για να ενδυναμώσουν νεαρά κορίτσια.

«Πιστέψτε στη δύναμη της αυθεντικότητάς σας», είπε η Μπος. «Τα όνειρά σας έχουν σημασία, η καρδιά σας έχει σημασία. Μην αφήσετε ποτέ κανέναν να σας κάνει να αμφιβάλετε για την αξία σας.»

Miss Universe 2025: Διαμάχες και ένταση

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε διάρκεια τριών εβδομάδων, με τις διαγωνιζόμενες να ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη της χώρας για πρόβες και συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Ο φετινός διαγωνισμός Miss Universe ταλανίστηκε από διαμάχες και εσωτερική ένταση εβδομάδες πριν από τη βραδιά του τελικού. Η αποχώρηση των διαγωνιζομένων πυροδότησε συζητήσεις σχετικά με την αξία ενός διεθνούς διαγωνισμού ομορφιάς που ισχυρίζεται ότι προωθεί τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Σε μια ζωντανά μεταδιδόμενη προ-διαγωνιστική συνάντηση νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο διευθυντής του Miss Universe Thailand, Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ, επέκρινε δημόσια τη Μπος επειδή δεν δημοσίευε αρκετό προωθητικό περιεχόμενο, φαίνεται πως την αποκάλεσε «χαζή» — κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε, επιμένοντας ότι την κατηγόρησε για «ζημιά».

Αφού η Μπος αντέκρουσε τις προσβολές, ο Ναουάτ κάλεσε την ασφάλεια να τη συνοδεύσει έξω από την αίθουσα. Άλλες διαγωνιζόμενες τότε σηκώθηκαν και αποχώρησαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Το περιστατικό προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία το χαρακτήρισε «επίθεση» που η Μπος αντιμετώπισε «με αξιοπρέπεια». Ο οργανισμός Miss Universe καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ναουάτ και περιόρισε τον ρόλο του στα καλλιστεία. Ο Ναουάτ ζήτησε συγγνώμη σε μια ζωντανή διαδικτυακή τελετή καλωσορίσματος και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω στο CNN.

Στη συνέχεια, η Μις Υφήλιος 1996, Αλίσια Ματσάδο, δέχτηκε επικρίσεις για ρατσιστικά σχόλια που έκανε σε ζωντανή μετάδοση στο Instagram όπου συζητούσε το περιστατικό.

Η Ματσάδο αναφέρθηκε στον Ναουάτ λέγοντας «αυτός ο αξιοθρήνητος Κινέζος»· και όταν κάποιος σχολίασε ότι είναι Ταϊλανδός, εκείνη είπε: «Κινέζος, Ταϊλανδός, Κορεάτης. Για μένα όλοι αυτοί με τα σχιστά μάτια είναι Κινέζοι», ενώ τράβηξε προς τα πάνω τις γωνίες των ματιών της.

Με πληροφορίες από CNN



