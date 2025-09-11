Μίσος στην κάλπη: Έκθεση αποκαλύπτει ότι σε 51 χώρες η ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα έγινε «προεκλογικό όπλο»

Πολιτικοί σε τουλάχιστον 51 χώρες κατέφυγαν σε ομοφοβική ή τρανσφοβική ρητορική κατά τη διάρκεια εκλογικών αναμετρήσεων το 2024, σύμφωνα με νέα έρευνα της Outright International, που εξέτασε 60 χώρες και την ΕΕ.

Η ρητορική αυτή περιελάμβανε από τη δαιμονοποίηση της ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητας ως «ξένης απειλής», έως την καταγγελία της λεγόμενης «ιδεολογίας φύλου», με στόχο την πόλωση και την κινητοποίηση συντηρητικών εκλογικών σωμάτων.

Παρά την αύξηση του μίσους, η έκθεση καταγράφει και σημαντικά βήματα εκπροσώπησης:

Σε 36 χώρες ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έθεσαν υποψηφιότητα, μεταξύ αυτών για πρώτη φορά στη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Ρουμανία – αν και χωρίς εκλογική επιτυχία.

Στη Βραζιλία , ο αριθμός των ΛΟΑΤΚΙ+ εκλεγμένων διπλασιάστηκε, φτάνοντας τουλάχιστον τους 233.

, ο αριθμός των ΛΟΑΤΚΙ+ εκλεγμένων διπλασιάστηκε, φτάνοντας τουλάχιστον τους 233. Στις ΗΠΑ, η Σάρα ΜακΜπράιντ εξελέγη ως το πρώτο διεμφυλικό μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Βλέπουμε μια παγκόσμια, ολοένα και καλύτερα χρηματοδοτούμενη προσπάθεια να μειωθεί η θέση των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων», προειδοποίησε ο Αλμπέρτο ντε Μπελαούντε, διευθυντής της Outright International.

Η οργάνωση καταγράφει πως η αύξηση της ορατότητας συνοδεύτηκε από μια συντονισμένη αντεπίθεση συντηρητικών και ακροδεξιών δυνάμεων, που χρησιμοποιούν τις ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες ως αποδιοπομπαίους τράγους.

Παραδείγματα από όλο τον κόσμο

ΗΠΑ : Στις εκλογές του 2024, οι Ρεπουμπλικανοί δαπάνησαν περίπου 200 εκατ. δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις κατά των διεμφυλικών.

: Στις εκλογές του 2024, οι Ρεπουμπλικανοί δαπάνησαν περίπου 200 εκατ. δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις κατά των διεμφυλικών. ΕΕ: Στην Ουγγαρία , το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε την «επιβολή gender προπαγάνδας από τις Βρυξέλλες», ενώ στη Γερμανία το AfD δήλωσε κατά της ισότητας «άλλων μορφών συμβίωσης πέρα από άνδρα και γυναίκα».

, το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν κατήγγειλε την «επιβολή gender προπαγάνδας από τις Βρυξέλλες», ενώ στη το AfD δήλωσε κατά της ισότητας «άλλων μορφών συμβίωσης πέρα από άνδρα και γυναίκα». Γεωργία : Το κυβερνών κόμμα στις εκλογές του Οκτωβρίου 2024 παρουσίασε ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ ως «ξένους πράκτορες της Δύσης».

: Το κυβερνών κόμμα στις εκλογές του Οκτωβρίου 2024 παρουσίασε ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ ως «ξένους πράκτορες της Δύσης». Γκάνα : Και τα δύο μεγάλα κόμματα υποσχέθηκαν να υπερασπιστούν τις «οικογενειακές αξίες», κατηγορώντας το αντίπαλο στρατόπεδο ως «φιλο-ΛΟΑΤΚΙ+».

: Και τα δύο μεγάλα κόμματα υποσχέθηκαν να υπερασπιστούν τις «οικογενειακές αξίες», κατηγορώντας το αντίπαλο στρατόπεδο ως «φιλο-ΛΟΑΤΚΙ+». Ινδονησία : Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε πολιτικούς που δεσμεύονταν να «εξαλείψουν τους LGBT».

: Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε πολιτικούς που δεσμεύονταν να «εξαλείψουν τους LGBT». Πακιστάν: Αν και τα κόμματα δεσμεύτηκαν για σεβασμό των δικαιωμάτων των διεμφυλικών, υποψήφιοι τρανς κατήγγειλαν εκφοβισμό και ύβρεις στην προεκλογική περίοδο.

Η Outright International προειδοποιεί ότι η αύξηση των διακρίσεων συνδέεται με την ενίσχυση αυταρχικών καθεστώτων:

«Οι ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες ήταν και πάλι από τα πρώτα θύματα αυτών των αντιδημοκρατικών επιθέσεων», τονίζει η έκθεση.

Με πληροφορίες από Guardian