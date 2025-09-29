Μίσιγκαν: Τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στην εκκλησία Μορμόνων

Καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν περισσότερα θύματα από την ένοπλη επίθεση και τη φωτιά στην εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν, οι αρχές δίνουν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον ύποπτο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ, 40 ετών, έριξε το όχημά του στις μπροστινές πόρτες της εκκλησίας στο Γκραντ Μπλανκ του Μίσιγκαν, προτού ανοίξει πυρ και βάλει φωτιά στο κτίριο. Χρησιμοποίησε ένα τυφέκιο εφόδου, σύμφωνα με τις αρχές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση το πρωί της Κυριακής – ανάμεσά τους και ο Σάνφορντ– ενώ τουλάχιστον οκτώ ακόμη τραυματίστηκαν. Η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να βρεθούν κι άλλα πτώματα στα αποκαΐδια της καμένης εκκλησίας.

Εικόνα της εκκλησίας μετά την επίθεση/Φωτογραφία: Fox 13 News

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC News, ο Σάνφορντ υπηρέτησε ως πεζοναύτης των ΗΠΑ από τον Ιούνιο του 2004 έως τον Ιούνιο του 2008. Ήταν μηχανικός αυτοκινήτων και χειριστής ανάκτησης οχημάτων, φτάνοντας στον βαθμό του λοχία, και είχε αποσταλεί στην Επιχείρηση «Iraqi Freedom» από τον Αύγουστο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2008.

Ο Σάνφορντ είχε λάβει διάφορες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Μετάλλιο Καλής Διαγωγής των Πεζοναυτών.

«Ύποπτες εκρηκτικές συσκευές»

Ο Σάνφορντ χρησιμοποίησε επιταχυντικό, που πιστεύεται ότι ήταν βενζίνη, για να ξεκινήσει τη φωτιά.

Βρέθηκαν κάποιες «ύποπτες εκρηκτικές συσκευές», αλλά δεν είναι σαφές αν χρησιμοποιήθηκαν για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Το FBI, που ηγείται της έρευνας για την επίθεση, αντιμετωπίζει την υπόθεση ως «πράξη στοχευμένης βίας», σύμφωνα με τον Ρούμπεν Κόουλμαν, αναπληρωτή ειδικό πράκτορα υπεύθυνο του γραφείου του Ντιτρόιτ.

Οι αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 10:25 π.μ. τοπική ώρα, και οι αστυνομικοί έφτασαν στη σκηνή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αστυνομίας του Γκραντ Μπλανκ, Ουίλιαμ Ρένι.

Ο Σάνφορντ «εξουδετερώθηκε στις 10:33 π.μ.» στο πάρκινγκ της εκκλησίας, πρόσθεσε.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το κίνητρο. Εικόνες έδειξαν ένα αγροτικό όχημα, που θεωρείται ότι οδηγούσε ο Σάνφορντ, να έχει εμβολίσει το κτίριο της εκκλησίας, με δύο αμερικανικές σημαίες να διακρίνονται στο πίσω μέρος.

Φωτογραφία: Facebook

Δύο ανώτατοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν στο NBC News ότι βρέθηκαν έως και τρεις αυτοσχέδιες συσκευές στο σημείο. Η αστυνομία του Μίσιγκαν προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς ανταποκρίνεται σε πρόσθετες απειλές για βόμβες σε διάφορα σημεία της κοινότητας.

Με πληροφορίες από Sky News