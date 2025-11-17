Μισέλ Ομπάμα: Όποιος λέει πως θέλει γυναίκα για πρόεδρο των ΗΠΑ, λέει ψέματα

Σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, η πρώην «Πρώτη Κυρία», Μισέλ Ομπάμα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν είναι έτοιμες» να εκλέξουν γυναίκα πρόεδρο, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την αποτυχημένη προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις το 2024.

Η Μισέλ Ομπάμα ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησής με την ηθοποιό Τρέισι Έλις Ρος, στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο προώθησης του νέου της βιβλίου «The Look», εάν υπάρχει «χώρος» για μία γυναίκα στον Λευκό Οίκο.

«Όπως είδαμε στις τελευταίες εκλογές, δυστυχώς, δεν είμαστε έτοιμοι», απάντησε. «Γι’ αυτό και λέω: μην κοιτάτε εμένα για να κατέβω υποψήφια. Μ' αυτόν τον τρόπο λέτε ψέματα. Δεν είστε έτοιμοι για γυναίκα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Υπάρχουν πολλοί άνδρες που δεν δέχονται να ηγηθεί μια γυναίκα, και αυτό φάνηκε» ανέφερε μεταξύ άλλων η Μισέλ Ομπάμα.

Η Ομπάμα παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς παρουσίες του Δημοκρατικού Κόμματος, γεγονός που τροφοδοτεί εδώ και χρόνια τις εικασίες ότι μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία. Η ίδια, όμως, το έχει αποκλείσει επανειλημμένα: «Δεν θα κατέβω για πρόεδρος. Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω» είχε πει ήδη από το 2016.

Στην προεκλογική εκστρατεία του 2024 είχε στηρίξει την Κάμαλα Χάρις, προειδοποιώντας για τον «κίνδυνο» που -όπως είπε- αντιπροσωπεύει ο Ντόναλντ Τραμπ για τα δικαιώματα των γυναικών. «Μην παραδώσετε τις ζωές μας στα χέρια του Τραμπ», είχε ζητήσει από το κοινό σε συγκέντρωση στο Μίσιγκαν.

Παρότι η Ομπάμα θεωρεί τη Χάρις απόλυτα έτοιμη για να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ, θέτει το ερώτημα: «Η χώρα είναι έτοιμη;». Η ίδια πιστεύει πως όχι.

Με πληροφορίες από CNN