Μήνυση κατά του Τραμπ για παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων σε γήπεδο γκολφ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερηφανεύεται ότι κατασκευάζει γήπεδα γκολφ που αποτελούν «πρόκληση» — όμως οι παίκτες της Ουάσινγκτον έχουν προσφύγει στα δικαστήρια λόγω ενός νέου εμποδίου που δημιούργησε στο κεντρικό γήπεδο της πόλης.

Ο Τραμπ έχει αδειάσει εκατοντάδες φορτηγά γεμάτα μπάζα από το έργο κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου και την κατασκευή της αίθουσας χορού, στο δημόσιο γήπεδο του East Potomac Park.

Οι δοκιμές έχουν αποκαλύψει την παρουσία αυξημένων επιπέδων μολύβδου, υδραργύρου, αρσενικού και παραπροϊόντων πετρελαίου, σύμφωνα με μια επείγουσα αγωγή που κατέθεσε η DC Preservation League, στην οποία προσχώρησαν και μερικοί από τους τακτικούς παίκτες του γηπέδου.

Η αγωγή ασκήθηκε με σκοπό να παραμείνει ανοιχτό το γήπεδο, μετά από αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν έτοιμη να κλείσει το γήπεδο γκολφ του East Potomac, αφού ανέλαβε τον έλεγχο από το National Links Trust, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό στον οποίο είχε παραχωρηθεί το 2020 συμβόλαιο 50 ετών για τη διαχείριση των τριών δημόσιων γηπέδων της πόλης.

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να μετατρέψει το East Potomac σε γήπεδο πρωταθλήματος, αλλά αρκετοί ανησυχούν ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του ιστορικού ρόλου του ως προσιτού χώρου για τους ενθουσιώδεις ερασιτέχνες της πόλης.

Τα πλάνα του Τραμπ για το γήπεδο γκολφ και ο αντίλογος

«Το East Potomac Golf Links είναι ένα ξεχωριστό μέρος για μένα», δήλωσε ο Ντέιβ Ρόμπερτς, ένας από τους τακτικούς πελάτες που συμμετείχαν στην αγωγή. «Σε μια πόλη όπου οι πολιτικοί επικεντρώνονται συνεχώς σε ό,τι μας χωρίζει, το East Potomac είναι ένας από τους λίγους χώρους που απομένουν όπου, ανεξάρτητα από το ποιος είσαι, τι κάνεις ή το επίπεδο του παιχνιδιού σου, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και όλοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο».

«Αξίζει κάτι καλύτερο από το να γίνει χώρος απόρριψης αποβλήτων και ακόμη ένας ιδιωτικός χώρος αναψυχής για τους προνομιούχους και τους ισχυρούς».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει τα υπολείμματα της Ανατολικής Πτέρυγας, ο όγκος των οποίων εκτιμάται σε 37.000 κυβικά μέτρα, για να διαμορφώσει ένα ανακαινισμένο γήπεδο — αλλά τα σχέδια που διέρρευσαν δείχνουν ένα περίτεχνο σχέδιο για ένα νέο γήπεδο 18 οπών που δεν αφήνει χώρο για τα δύο μικρότερα γήπεδα 9 οπών, ή τον χώρο του μίνι γκολφ που βρίσκεται εκεί.

Τη Δευτέρα, μια δικαστής τάχθηκε στο πλευρό της DC Preservation League και εξέδωσε αναστολή για την πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δικαστηρίου.

«Δεν θέλω να βρεθώ σε μια κατάσταση όπου θα έχει ήδη συμβεί κάτι και μετά θα μου πει η κυβέρνηση, ή κάποιο ίδρυμα, ή κάποια εταιρεία κατεδαφίσεων, ότι είναι πολύ αργά για να κάνω κάτι», δήλωσε η δικαστής Άνα Ρέγιες, του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον.

Η Κέιτι Μάρτιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι τα υπολείμματα από την ανακαίνιση του Λευκού Οίκου ήταν ασφαλή, προσθέτοντας: «Το έδαφος ελέγχθηκε πολλές φορές από διάφορους φορείς και το έργο αυτό πληρούσε όλα τα πρότυπα που ορίζει ο νόμος».

Η Τέιλορ Ρότζερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατασκευάσει μερικά από τα καλύτερα γήπεδα γκολφ στον κόσμο και τώρα επεκτείνει τις απαράμιλλες σχεδιαστικές του ικανότητες και το εξαιρετικό του «μάτι» για τη λεπτομέρεια στα δημόσια γήπεδα γκολφ της Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος και η εξαιρετική του ομάδα θα αναδιαμορφώσουν αυτά τα ερειπωμένα γήπεδα γκολφ στην πρωτεύουσα της χώρας μας, προκειμένου να αποκαταστήσουν τη λάμψη και το κύρος τους».

