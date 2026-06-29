Μήνυση κατά Βελόπουλου από Σακελλαρίδη και βουλευτές της Νέας Αριστεράς για υποκίνηση βίας

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρέθηκαν σήμερα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και οι βουλευτές του κόμματος, Πέτη Πέρκα και Θοδωρής Δρίτσας, προκειμένου να καταθέσουν μήνυση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου.

Τη μήνυση υπογράφουν επίσης, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου και Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, η μήνυση αφορά σε υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος και συγκεκριμένα το Άρθρο 1 του Νόμου 927/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4285/2014.

Νέα Αρισερά: Γιατί έκαναν μήνυση κατά Βελόπουλου

Όπως σημειώνεται, «ο Κυριάκος Βελόπουλος στις 10 Ιουνίου 2026, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, είχε ερωτηθεί εάν "την βουλιάζεις ή δεν την βουλιάζεις την βάρκα" που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως "την βουλιάζεις", ενώ στη συνέχεια της συζήτησης επανέλαβε την συγκεκριμένη προτροπή, επιδεικνύοντας μάλιστα αδιαφορία για το παράνομο μιας τέτοιας πράξης».

Όσα δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος μετά το 5ο λεπτό:

Με βάση το σκεπτικό της μήνυσης του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς και των τεσσάρων βουλευτών της, ο Κυριάκος Βελόπουλος "προέτρεψε τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, αλλά και κάθε ιδιώτη να προβούν σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα (βύθιση βάρκας ήτοι πρόκληση ναυαγίου με βέβαιο αποτέλεσμα τον θάνατο προσώπων) κατά προσώπων με μόνο κριτήριο την φυλή και την εθνική τους καταγωγή τους, ήτοι το γεγονός ότι είναι πολίτες τρίτων χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης"».

«Από τις δηλώσεις Βελόπουλου μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του, με τις οποίες καλούσε σε βία κατά ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Νέα Αριστερά με την σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φραγμός στις μισαλλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης πάλης -πολιτικής και νομικής- που οφείλει να δώσει η κοινωνία και η Αριστερά απέναντι στην Ακροδεξιά».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ