Μήνυμα Ζελένσκι πριν τις κρίσιμες συναντήσεις: «Ο Πούτιν διαπράττει φόνους για να πιέσει Ουκρανία και Ευρώπη»

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω των social, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.

Ρωσικά βομβαρδιστικά πάνω από διεθνή ύδατα

Στο μετακύ, ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα πραγματοποίησαν μια περιπολία ρουτίνας διάρκειας τεσσάρων ωρών πάνω από τα διεθνή ύδατα της Θάλασσας Μπάρεντς, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Αρχικά, τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία συμπεριλαμβανομένου του TASS, μετέδωσαν ότι ξένα μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πτήση κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Αλλά στη συνέχεια τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανασκεύασαν την είδηση που μετέδωσαν, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά σε ξένα μαχητικά που απογειώθηκαν.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, το οποίο επίσης μετέδωσε ότι ξένα μαχητικά απογειώθηκαν, απέσυρε την είδηση την οποία μετέδωσε εν συνεχεία ανασκευασμένη.

Τι ώρα η συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ακολουθεί το σημερινό πρόγραμμα στον Λευκό Οίκο: